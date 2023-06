Ukrajinci poškodili Čonharský most, Rusi museli presmerovať dopravu

Ukrajinský úder v noci na štvrtok, podľa Rusmi dosadených predstaviteľov na juhu Ukrajiny, poškodil Čonharský most, ktorý spája Krym s ukrajinskou pevninou. Ruský zástupca na Kryme Sergej Aksionov a jeho partner v Rusmi okupovanej časti Chersonskej oblasti Volodymyr Saldo hlásili útoky na niekoľko mostov v regióne vrátane Čonharského mosta.

Saldo uviedol, že povrch mosta je poškodený. Podľa jeho tvrdenia na základe predbežného hodnotenia most zasiahla raketa britskej výroby Storm Shadow. Dopravu cez most údajne zastavili a autá presmerovali. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Čonharský most je jedným z hlavných spojení medzi okupovaným Krymom a okupovanou časťou Chersonskej oblasti. Celkovo sú v regióne tri kľúčové cestné mosty a dva železničné mosty, ktoré spájajú Krym s ukrajinskou pevninou. Ukrajinské médiá poznamenali, že Čonharský most slúži ako dôležitá trasa pre ruskú armádu a jej dodávky na juh Ukrajiny. Most je na najkratšej ceste z Krymu do okupovaného mesta Melitopoľ a ďalej k južnému frontu.