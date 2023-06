Zelenskyj pripustil pomalý postup armády, ľudia však nemôžu vnímať vojnu ako hollywoodsky film

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripustil, že postup na bojisku v rámci ukrajinskej protiofenzívy v snahe opätovne získať územia okupované Ruskom, je „pomalší, ako by si želali“.

Vyjadril sa tak v rozhovore pre BBC, no zároveň dodal, že „niektorí ľudia si myslia, že je to hollywoodsky film a očakávajú výsledky teraz. Tak to ale nie je. V stávke sú ľudské životy“.

Získali obce v dvoch oblastiach

Ukrajina zatiaľ informovala o opätovnom získaní ôsmich obcí v južnej Záporožskej oblasti a Doneckej oblasti na východe.

Podľa Zelenského vojenské operácie nie sú jednoduché, pretože ruské sily zamínovali 200-tisíc kilometrov štvorcových ukrajinského územia.

„Čokoľvek by niektorí chceli, vrátane pokusov tlačiť na nás, budeme, pri všetkej úcte, na bojisku postupovať tak, ako uznáme za vhodné,“ dodal ukrajinský prezident.

Cieľom Zelenského je členstvo v NATO

Zdôraznil tiež potrebu, aby Ukrajina dostala bezpečnostné záruky od Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), no doplnil, že konečným cieľom je členstvo v obrannej aliancii.

Generálny tajomník NATO však dal tento týždeň jasne najavo, že na júlovom samite v Litve Ukrajinu neplánujú pozvať. „(Jens) Stoltenberg pozná môj postoj. Už sme im viackrát povedali: ‚Nepodkopávajte nám zem pod nohami‘,“ vyjadril sa ukrajinský líder.

Zmrazený konflikt odmieta

Zelenskyj sa tiež opätovne prihovoril za to, aby Ukrajina dostala stíhačky F-16 americkej výroby a vyjadril presvedčenie, že piloti by mohli začať s výcvikom už v auguste a prvé stíhačky by mohli prísť o šesť alebo sedem mesiacov.

Na otázku BBC, ako by v tejto fáze podľa neho mohol vyzerať koniec vojny, sa jasne vyjadril, že „nevyhnutné sú víťazstvá na bojisku“ a Ukrajina si nikdy nesadne k rokovaniam, nech by bol prezidentom v Moskve ktokoľvek, ak by Rusko zostalo na území Ukrajiny.

„Bez ohľadu na to, ako ďaleko postúpime v našej protiofenzíve, nebudeme súhlasiť so zmrazeným konfliktom, pretože to je vojna, to je pre Ukrajinu neperspektívny vývoj,“ vysvetlil.

Reagoval aj na posledné reči Putina

BBC zároveň Zelenského v rozhovore požiadalo aj o reakciu na minulotýždňové vyjadrenie ruského vodcu Vladimira Putina, ktorý ho na medzinárodnej konferencii v Petrohrade označil za hanbu židovského národa.

Ukrajinského lídra, ktorý stratil počas holokaustu mnoho príbuzných vrátane starého otca, táto otázka podľa BBC viditeľne zaskočila. Zhlboka sa nadýchol, sklonil hlavu a o niekoľko sekúnd neskôr povedal, že si nie je celkom istý, ako má odpovedať.

„Je to akoby úplne nerozumel svojim slovám. Ospravedlňujem sa, ale je to, akoby bol po Hitlerovi druhým kráľom antisemitizmu. Toto hovorí prezident. Civilizovaný svet takto nemôže rozprávať. Bolo však pre mňa dôležité počuť reakciu sveta a som vďačný za podporu,“ vyjadril sa napokon.