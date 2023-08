Ukrajinci musia pripraviť na používanie bojových lietadiel F-16 stovky ľudí, výcvik bude trvať minimálne pol roka

Ukrajinský personál a infraštruktúra budú na prijatie bojových lietadiel F-16 podľa ministra obrany Ukrajiny Oleksija Reznikova pripravené najskôr o šesť až sedem mesiacov. Minister pripomenul, že samotné lietadlá sú jednoducho platformou a do úvahy sa musí vziať aj munícia a infraštruktúra na prevádzku stíhačiek.

Musia vycvičiť stovky ľudí

Znamená to, že je nutné vycvičiť nielen pilotov, ale aj inžinierov a technikov, uviedol Reznikov. Informuje o tom web Kyiv Independent.

„Ide o súbor úloh a musíme vycvičiť stovky ľudí,“ povedal ukrajinský minister obrany.

Výcvik môže trvať aj dlhšie

Poznamenal, že ukrajinskí piloti už demonštrovali schopnosť absolvovať svoj výcvik za šesť mesiacov, ale časový rámec vyškolenia technikov zatiaľ nie je známy.

„Objektívne, bez prehnaných očakávaní … Myslím si, že šesť až sedem mesiacov je minimálne obdobie, ktoré by sa malo vážne brať do úvahy,“ konštatoval Reznikov a dodal, že by nebol sklamaný ani v prípade, že by to trvalo trošku dlhšie.