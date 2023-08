Raketový útok na Kryvyj Rih poškodil 20 domov a hlásia aj zranenia (foto)

Ruskí okupanti v utorok ráno zaútočili raketami na mesto Kryvyj Rih v Dnipropetrovskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Podľa predbežných informácií pritom zranili jednu osobu a poškodili 20 súkromných obytných budov. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.

„Na úsvite sa v meste Kryvyj Rih ozval výbuch. Nepriateľ spustil raketový útok. Podľa predbežných správ bol zranený jeden človek. Mužovi bola poskytnutá pomoc a bude ošetrený ambulantne. Poškodených bolo dvadsať domov patriacich miestnym obyvateľom. Poškodené bolo aj elektrické vedenie,“ informoval prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram šéf vojenskej administratívy Dnipropetrovskej oblasti Serhij Lysak.

Ruskí okupanti podľa neho v noci zaútočili dronom aj na okres Synelnykove, pričom sa zamerali na súkromný podnik, v ktorom vypukol požiar.

Early this morning, Russian troops launched a missile strike on a residential area of Kryvyi Rih, damaging 20 private houses and injuring one civilian.

