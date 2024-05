Zelenskyj okomentoval pohŕdavý postoj Fica k zbierke na muníciu pre Ukrajinu a dúfa, že na Slovensko vojna nepríde

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj skritizoval slovenského premiéra Roberta Fica za jeho výroky v súvislosti so zbierkou slovenských občanov na muníciu pre Ukrajinu a neochotou slovenskej vlády poskytnúť Kyjivu vojenskú podporu.

Ako referuje web Ukrajinská pravda, udialo sa tak v piatok na spoločnej tlačovej konferencii s dosluhujúcou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Kyjive.

Vďaka občanom Slovenska

Zelenskyj bol požiadaný, aby sa vyjadril k pohŕdavému postoju slovenského premiéra k slovenskej zbierke, v rámci ktorej sa pre Ukrajinu vyzbierali viac ako štyri milióny eur, a k tomu, čo si myslí o pozícii niektorých slovenských politikov, ktorí veria, že vojenská podpora pre Ukrajinu len predlžuje vojnu.

Na úvod Zelenskyj vyjadril vďaku občanom Slovenska, ktorí „napriek všetkému a všetkým“ od začiatku vojny podporujú Ukrajincov. Doplnil, že skepticizmus ohľadom podpory Ukrajiny existuje dovtedy, „kým vojna nepríde k vám domov“.

„Dúfam, že ľudia na Slovensku, tí, ktorí majú stále túto skepsu voči Putinovým plánom, nikdy neuvidia to, čo videli Ukrajinci. Dúfam, že vojna nepríde na ich územie,“ povedal ukrajinský líder.

Rusko na slovenskej hranici

Zelenskyj dodal, že Ukrajina zoslabne, ak sa jej nepomôže, a „Putin sa bude usilovať o úplné zničenie nášho (ukrajinského) štátu“. „Úplná okupácia nášho štátu znamená, že (Putin) bude na hraniciach vášho štátu,“ povedal Zelenskyj slovenskému novinárovi.

„Ak je Rusko na vašej hranici, či to vaši ľudia chcú alebo nie, rakety budú lietať, samozrejme, pretože toto je vojna… Pre niektorých skeptických ľudí je nevyhnutné, aby pochopili, že dnes ich deti chodia do školy, a ja si myslím, že je oveľa dôležitejšie, že ich deti žijú a nechodia do školy v pivnici,“ skonštatoval Zelenskyj.

Poprední ukrajinskí predstavitelia už predtým poďakovali obyvateľom Slovenska, ktorí vyzbierali milióny eur na nákup munície pre Ukrajinu.