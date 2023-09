Ukrajina zaútočila na veliteľstvo ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole, gubernátor varoval pred ďalšími útokmi (video)

Ukrajina podnikla raketový útok na veliteľstvo ruskej Čiernomorskej flotily. Ako referuje spravodajský web CNN, tvrdí to Moskvou vymenovaný gubernátor prístavného mesta Sevastopoľ na polostrove Krym Michail Razvožajev.

„Nepriateľ spustil raketový útok na veliteľstvo flotily,“ uviedol Razvožajev na Telegrame.

Sevastopoľ, kde sídli ruská Čiernomorská flotila, je jedným z najväčších miest na polostrove Krym, ktorý v roku 2014 ilegálne anektovali ruské sily. Po raketovom útoku boli trosky „rozptýlené na stovky metrov“. Na miesto útoku smerovalo veľké množstvo sanitiek.

Meanwhile in Crimea: pic.twitter.com/S6nPfMQ8bJ

Razvožajev varoval ľudí, že môže nastať ďalší útok a povedal obyvateľom, aby sa vyhýbali centru mesta a neopúšťali budovy.

VIDEO: The historic headquarters of Russia’s Black Sea Fleet in #Sevastopol #Crimea 🇷🇺 badly damaged by British Storm Shadow cruise missile. pic.twitter.com/Qv8O7sgBrB #Sunak #Biden #NATO #StormShadow #TomorrowsPapersToday #Macron

— Manchester Chronicle 🐝 (@WithyGrove) September 22, 2023