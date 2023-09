Ukrajina a Spojené štáty sa dohodli na spoločnej výrobe zbraní, podľa Zelenského ide o historickú záležitosť (video)

Ukrajina a Spojené štáty sa dohodli na spoločnej výrobe zbraní. Povedal to prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom nočnom videoodkaze po návšteve Spojených štátov, ktorá podľa neho priniesla niekoľko dôležitých výsledkov. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.

„Máme dlhodobú dohodu, že budeme spolupracovať, aby sme zabezpečili, že Ukrajina bude vyrábať potrebné zbrane spolu so Spojenými štátmi. Toto je nová úroveň našej jednoty,“ uviedol Zelenskyj.

Spoločná výroba v obrannom sektore so Spojenými štátmi je podľa jeho slov historickou záležitosťou.

„Nová priemyselná základňa, nové pracovné miesta pre oba naše národy. Ukrajina bude schopná vyrábať najmä systémy protivzdušnej obrany,“ pokračoval.

This was a very important visit to Washington, D.C.

New military aid package. Long-term agreement on joint defense production. This historic step will create new industrial base and jobs for both of our nations.

My day began on Capitol Hill with candid and extensive… pic.twitter.com/Ro24E6k86D

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2023