Ukrajinská armáda prelomila tretiu líniu ruskej obrany na záporožskom fronte, udržanie pozícií je však neisté

Obrnené bojové vozidlá ukrajinskej armády na záporožskom fronte postúpili južne od protitankových priekop, čím prelomili tri línie ruskej obrany a podnikli obmedzené bojové aktivity južne od obce Verbove.

Uviedol to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) na základe analýz geolokalizovaných záberov zverejnených v stredu. Informuje o tom web Kyiv Independent.

ISW dodal, že nie je jasné, či si ukrajinské sily pozície južne od dediny Verbove udržali. Avšak ide o prvý spozorovaný prípad pôsobenia ukrajinských obrnených vozidiel za treťou líniou ruskej obrany.

„Prítomnosť ukrajinských obrnených vozidiel za poslednou líniou terajšej ruskej obrany naznačuje, že Ukrajinci dosiahli dostatočný prielom prvých dvoch línií,“ konštatoval ISW.

NEW: #Ukrainian armored vehicles are operating beyond the final line of the #Russian defensive layer that Ukrainian forces in western #Zaporizhia Oblast are currently penetrating, although ISW is not yet prepared to assess that Ukrainian forces have broken fully through this… pic.twitter.com/ALjaUhkFb0

— ISW (@TheStudyofWar) September 22, 2023