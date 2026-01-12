Ruská armáda plní na Ukrajine posvätnú misiu porovnateľnú s poslaním Ježiša Krista, vyhlásil ruský prezidentVladimir Putin počas slávnostnej Polnočnej svätej omše pri príležitosti pravoslávnych Vianoc.
Ako informoval exilový portál The Moscow Times, Putin sa minulý týždeň zúčastnil polnočnej bohoslužby v Chráme sv. Juraja Víťaza v Moskovskej oblasti spolu s príslušníkmi armády a ich rodinami.
„Dnes slávime nádherný, jasný sviatok Narodenia Krista,“ povedal podľa oficiálneho prepisu, ktorý zverejnil Kremeľ, po omši. „Pána často nazývame Spasiteľom, pretože prišiel na Zem, aby zachránil všetkých ľudí. Rovnakým spôsobom naši bojovníci vždy plnili toto poslanie – bránili vlasť a zachraňovali krajinu a jej ľud,“ povedal.
Sväté poslanie
Kremeľský vodca ďalej uviedol, že ruská história vníma vojakov, ako ľudí, ktorí v mene božom plnia „svätú misiu, akoby ich poveril sám Pán“.
Svoje slová adresoval aj deťom armádnych príslušníkov, ktorým povedal, že môžu byť na svojich rodičov hrdé, pretože Rusi vždy pociťovali hrdosť na svojich vojakov. Zdôraznil, že radosť Vianoc zdieľajú všetci ruskí vojaci, aj tí iných vierovyznaní. „Tešíme sa s nimi, keď slávia svoje sviatky, tak ako sa všetci tešíme zo spoločných víťazstiev,“ povedal.
V novoročnom príhovore opätovne zdôraznil podporu armáde, ktorú údajne podporujú milióny Rusov. „Sila našej jednoty určuje suverenitu a bezpečnosť našej Otčiny, jej rozvoj a budúcnosť,“ povedal a dodal, že „práca, úspechy a výsledky každého z nás pridávajú nové kapitoly do tisícročných dejín Ruska“.
Neradostná bilancia
Podľa západných odhadov za takmer štyri roky vojny na Ukrajine padlo niekoľko sto tisíc vojakov na strane Ruska, zatiaľ čo Ukrajina ich stratila niekoľko desiatok tisíc. V ruskej armáde má podľa analytikov nepomerne vysoké zastúpenie pôvodne obyvateľstvo ruských regiónov a autonómnych republík.
Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, Rusko doteraz zabilo viac než 14-tisíc ukrajinských civilistov a obvinila ho zo zločinov proti ľudskosti.