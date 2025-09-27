Paralympionikom z Ruska a Bieloruska zrušili suspendáciu, ale ZPH 2026 v Taliansku nemajú isté

Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) sa rozhodol zrušiť suspendáciu športovcov z Ruska a Bieloruska, ktorá bola na nich uvalená od vojenského vpádu Moskvy na Ukrajinu v roku 2022.
Rozhodnutie prijaté na valnom zhromaždení IPC v Soule otvára cestu ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod vlastnými vlajkami na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo 2026 napriek prebiehajúcej „špeciálnej vojenskej operácii“ na Ukrajine.
Zďaleka to však Rusi a Bielorusi ešte nemajú isté. Rozhodnutie o tom, ktoré krajiny budú súťažiť v šiestich športoch zimného programu, učinia medzinárodné športové federácie. A tie doteraz zachovali zákaz pre ruských a bieloruských športovcov.
Budú spolupracovať
„Toto rozhodnutie znamená, že Národné paralympijské výbory Bieloruska a Ruska znovu získavajú plné práva a privilégiá členstva v IPC. Budeme spolupracovať s oboma krajinami, aby sme čo najskôr zaviedli praktické opatrenia tohto rozhodnutia,“ uviedol IPC v tlačovej správe pre AFP.
Ruský paralympijský výbor tento krok privítal a označil ho za spravodlivé rozhodnutie. „Je to príklad toho, ako by mali byť práva športovcov chránené bez diskriminácie na základe národných alebo politických dôvodov,“ myslia si Rusi.
Ukrajinská kritika
Ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj kriticky uviedol, že tí, ktorí hlasovali za obnovenie členstva Ruska a Bieloruska, zradili svoje svedomie a olympijské hodnoty.
„Vyzývame našich európskych partnerov, ktorí budú hostiť nadchádzajúce zimné paralympijské hry, aby nedovolili, aby sa vlajka agresívneho štátu vztýčila nad slobodným a demokratickým priestorom, kým pokračuje agresívna vojna,“ povedal Bidnyj.
Zatiaľ bez licencie
Dodal, že rozhodnutie Ukrajiny o účasti jej športovcov na zimnej paralympiáde v Taliansku bude prijaté kolektívne neskôr. Športovci, ktorí sa chcú zúčastniť na PH 2026, musia mať aktívnu medzinárodnú licenciu na sezónu 2025/2026 od svojich materských federácií pre tieto športy: paraalpské lyžovanie, parabežecké lyžovanie, parasnoubording, parabiatlon, para ľadový hokej a curling na invalidných vozíkoch.
Rusi a Bielorusi ju zatiaľ nemajú. Rusi a Bielorusi pod svojimi vlajkami chýbajú na letných aj zimných paralympijských hrách od roku 2016. V Riu 2016 IPC suspendoval krajinu v dôsledku dopingového škandálu. Z rovnakých dôvodov súťažili ruskí športovci pod neutrálnou vlajkou v Pjongčangu v roku 2018 a v Tokiu v roku 2021.
Kvóty aj pre Rusov?
„Národné paralympijské výbory dosiaľ neobsadili všetky kvóty pre športovcov. Keď sa kvóty obnovia pod rúškom univerzálnosti, mohli by sa otvoriť kvóty aj pre ruský a bieloruský paralympijský výbor, ktoré znovu získali svoje práva. Musíme počkať na stanoviská medzinárodných federácií a na to, ako sa bude vyvíjať konečný výberový proces,“ uviedla Marie-Amélie Le Furová, prezidentka Francúzskeho paralympijského výboru.