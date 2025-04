Ukrajina nechce, aby sa USA stiahli z mierových rokovaní

Ukrajina podľa jej prezidenta Volodymyra Zelenského nechce, aby sa Spojené štáty stiahli z mierových rokovaní o ukončení ruskej invázie. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent. Zelenskyj to vyhlásil v čase, keď Washington oznámil, že je pripravený odstúpiť od rokovaní, ak Ukrajina a Rusko čoskoro neuzavrú mierovú dohodu.

„Nemyslím si, že by bolo dobrým signálom, keby USA vycúvali. Naozaj dúfame, že prezident (Donald) Trump podporí Ukrajinu a vyvinie tlak na Rusko,“ uviedol ukrajinský líder.

Finálna verzia Trumpovho mierového plánu, ktorý chce, aby Rusko a Ukrajina podpísali, vyžaduje od Ukrajiny značné ústupky. Podľa návrhu by USA de iure uznali Krym ako súčasť Ruska a de facto by akceptovali ruskú okupáciu častí Luhanskej, Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Kyjev sa tiež musí vzdať svojich ambícií vstúpiť do NATO.