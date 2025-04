Putin údajne ponúkol ukončenie bojov na Ukrajine. Čo za to požaduje?

Ruský prezident Vladimir Putin ponúkol zastavenie ruskej invázie na Ukrajine na súčasnej frontovej línii, uviedol v utorok denník Financial Times. Podľa spomenutého zdroja, ktorý cituje „osoby oboznámené s vecou“, Putin prišiel s týmto návrhom počas stretnutia s americkým vyslancom Stevom Witkoffom v Petrohrade začiatkom tohto mesiaca.

Šéf Kremľa naznačil, že by bol ochotný vzdať sa ruských nárokov na časti Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, čiže štyroch regiónov, ktoré Moskva čiastočne okupuje. Na oplátku by Spojené štáty mohli vyhovieť ďalším hlavným požiadavkám Ruska, uvádza Financial Times, vrátane uznania ruskej suverenity nad ukrajinským polostrovom Krym, anektovaným v roku 2014. Podmienkou Ruska je tiež nevstúpenie Ukrajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Ukrajina a jej európski spojenci požadujú úplné obnovenie ukrajinských hraníc pred rokom 2014, čo americký minister obrany Pete Hegseth označil za „nerealistické“.