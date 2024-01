Ukrajina má ako suverénny štát právo vstúpiť do NATO, podľa Stoltenberga by to bolo dobré pre celú alianciu

Podpora Ukrajiny a jej pozvanie, aby sa v určitej fáze stala členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), je podľa jej šéfa Jensa Stoltenberga „dobrou vecou“ pre Severoatlantickú alianciu a USA.

Stoltenberg tak odpovedal vo vysielaní televízie Fox News na otázku o možnej konfrontácii medzi Ruskom a alianciou, ak sa bude podporovať členstvo Ukrajiny v NATO. Informuje o tom web Ukrajinská pravda. Generálny tajomník NATO zdôraznil, že Severoatlantická aliancia vznikla, aby predchádzala vojnám.

„Pochádzam z Nórska, ktoré hraničí s Ruskom. Keď sa Nórsko stalo členským štátom NATO, Sovietsky zväz to nazval provokáciou. Nebola to provokácia, bolo to právo akéhokoľvek suverénneho štátu zvoliť si svoju vlastnú cestu. Nórsko má svoje práva, tak ako ich majú Švédsko, Fínsko a Ukrajina,“ povedal Stoltenberg.

Šéf NATO zároveň zdôraznil nevyhnutnosť ďalšej americkej pomoci Kyjevu, pretože to výrazne oslabuje potenciál Ruska a prostriedky vyčlenené z amerického rozpočtu sa využívajú najmä v USA, keďže sa vynakladajú na nákup amerických zbraní.