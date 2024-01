Európsku pomoc pre utečencov by si mala Ukrajina rozdeľovať sama, vyhlásil Zelenskyj

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj by chcel, aby sa peniaze na sociálnu pomoc, ktoré ukrajinským utečencom rozdeľujú rôzne európske krajiny, radšej poskytli ukrajinskému rozpočtu a aby ich medzi týchto ľudí rozdelila samotná Ukrajina. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje rozhovor Zelenského pre nemeckého verejnoprávneho vysielateľa ARD.

Ukrajinský prezident tak odpovedal na otázku, či by nemecká vláda mala zvážiť zníženie sociálnej pomoci ukrajinským mužom v odvodovom veku, ktorých je v Nemecku 200-tisíc a ušetrené peniaze použiť na podporu Ukrajiny.

„Niekedy ľudia dostávajú podporu aj od (krajiny svojho nového pobytu) aj od (Ukrajiny). Áno, stáva sa to. Nehovorím tu konkrétne o Ukrajincoch v Nemecku, ale načrtávam všeobecné myšlienky. A preto som vždy hovoril, že pre nás by bolo oveľa lepšie, keby Nemecko podporilo Ukrajincov poskytnutím peňazí do ukrajinského rozpočtu. Potom by tieto peniaze prerozdelila Ukrajina,“ povedal Zelenskyj.