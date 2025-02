Ukrajina je príliš silná na to, aby dopadla ako Československo v roku 1938

Ukrajina je príliš silná na to, aby ju cudzie mocnosti zapredali. Ako referuje web Politico, v rozhovore pre americkú televíziu CNN odvysielanom v nedeľu to povedal poľský minister zahraničných vecí Radek Sikorski. „Najlepšou zárukou pre Ukrajinu je takmer miliónová armáda,“ poukázal Sikorski na ukrajinské vojsko, ktoré „hrdinsky odoláva ruskej agresii“.

Poľský politik sa pristavil aj pri historických udalostiach z roku 1938, ktoré mnohí označujú ako „najhorší diplomatický výpredaj“ v histórii. Británia a Francúzsko sa vtedy v Mníchove rozhodli pristúpiť na územné požiadavky Adolfa Hitlera voči Československu. Sikorski to okomentoval slovami, že dohoda mala priniesť mier, no o tok neskôr sa nemeckou inváziou do Poľska začala druhá svetová vojna.

Československo nemalo spojencov

Sikorski povedal, že sa neobáva podobného zapredania Ukrajiny zo strany amerických vyjednávačov alebo kohokoľvek iného. „Je to Ukrajina, ktorá rozhoduje, či chce alebo nechce bojovať,“ povedal Sikorski.

„Viete, čo sa stalo v Mníchove v roku 1938? Československu to bolo nadiktované, ale to preto, že Československo nebolo pripravené bojovať samo a nemalo spojencov. Ukrajina bojuje a pomerne úspešne porazila napríklad Rusov na mori a má spojencov. My v Európe sme povedali, že budeme naďalej podporovať Ukrajinu, nech sa deje čokoľvek.“