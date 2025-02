Lipavský a Blanár odmietajú pri Ukrajine paralelu s Mníchovom 1938

Česko a Slovensko v utorok odmietli paralely medzi súčasnými americko-ruskými rozhovormi o Ukrajine a Mníchovskou dohodou s nacistickým Nemeckom z roku 1938.

Vlády západnej Európy sa dnes obávajú, že spolu so samotnou Ukrajinou sú v súvislosti s vojnou odsunuté na vedľajšiu koľaj, rovnako ako vtedajšie Československo pred takmer 90 rokmi.

Hitler dostal časti Československa

Dohoda spred druhej svetovej vojny medzi európskymi lídrami a nacistickým Nemeckom vtedy odovzdala časti Československa Adolfovi Hitlerovi. Bolo to vnímané ako symbol zmierenia, no zároveň ako krok, ktorý povzbudil Hitlera na ceste k rozpútaniu druhej svetovej vojny. Československo, ktoré vzniklo v roku 1918 a v roku 1993 sa rozdelilo na Česko a Slovensko, bolo vtedy z rokovaní vynechané.

Viacerí európski lídri na bezpečnostnej konferencii v Mníchove minulý týždeň načrtli paralely medzi dohodou z roku 1938 a súčasným postojom Európy v čase, keď sa konajú rozhovory medzi Spojenými štátmi a Ruskom o ukončení vojny Moskvy na Ukrajine.

Ukrajina a EÚ musia byť pri stole

„Odmietame akékoľvek prirovnávanie k Mníchovu 1938,“ povedal slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár novinárom v Prahe po stretnutí s českým kolegom Jánom Lipavským.

„Dnes je to úplne iné. Ukrajina – predmet rozhodovania – bude za stolom a musí byť. Bez Ukrajiny to nedokážeme,“ dodal Blanár. „Európska únia, vzhľadom na svoje početné aktivity voči Ruskej federácii a spojené s touto vojnou, musí byť tiež pri stole vo fáze, keď by mala byť,“ povedal.

Pokrčil ramenami

Lipavský a Blanár sa stretli v čase, keď sa česká a slovenská vláda nezhodli na pomoci Ukrajine. Zatiaľ čo Praha obhajuje značné dodávky zbraní do Kyjeva, Bratislava prisľúbila, že prestane poskytovať zbrane vojnou zničenej Ukrajine. Slovensko poskytuje Ukrajine humanitárnu pomoc aj elektrinu.

Lipavský pri zmienke o Mníchovskej dohode pokrčil ramenami. „Ak (Európa) podnikneme kroky, ktoré nás urobia relevantnými, rozhovory sa bez nás neuskutočnia. Ak budeme dostatočne silní, nebude to o nás bez nás,“ povedal.