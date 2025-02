Trump prináša do rokovaní chaos. Rusov môže spláchnuť studená sprcha, vraví analytik

Americký prezident Donald Trump vnáša do rokovaní o mieri na Ukrajine chaos. Robí to napríklad tým, že hovorí veci, ktoré sa Rusom páčia. Politický a kultúrny geograf Vladimír Baar však vo vysielaní CNN Prima NEWS upozornil, že to je spôsob, akým Trump koná a optimisticky naladených Rusov môže „spláchnuť studená sprcha“.

Podľa Baara Trump v ostatných dňoch láka Rusov k rokovaciemu stolu. „Vnáša však do celého rokovania obrovský chaos, a to tým, že hovorí veci, ktoré idú proti Ukrajine a Európe a naopak idú na ruku Rusku,“ zhodnotil politický geograf.

Rusi vrtia radosťou

Z tohto Trumpovho prístupu je vraj Kremeľ nadšený. „Oni to radi počujú a vidia, takže sa teraz vrtia radosťou, že im Amerika rozumie, a Amerika im dozaista rozumie, ale nie v tom zmysle, ako si Rusi predstavujú,“ popísal Baar.

Rusi podľa Baara pôjdu k rokovaciemu stolu s optimizmom, že im Američania takmer vo všetkom vyjdú v ústrety. „A potom príde podľa mňa tá studená sprcha. Musíme sa na to totiž pozerať optikou Spojených štátov… Čo je pre nich dôležité a výhodné? Silné alebo slabé Rusko?“ položil Baar rečnícku otázku.

Žalostná ekonomická situácia

Američania preto Kremľu určite nevyjdú v ústrety tak, ako si teraz Rusi maľujú. „Rusko je v žalostnej ekonomickej situácii a Američania to vedia. Posledné tri roky má ruský štátny rozpočet deficit cez 30 miliárd amerických dolárov, ich fond bohatstva bol vyčerpaný z dvoch tretín,“ skonštatoval Vladimír Baar.