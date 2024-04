Úder v Pásme Gazy zabil sedem humanitárnych pracovníkov. Bol medzi nimi aj jeden Poliak

Šesť zahraničných humanitárnych pracovníkov z charitatívnej organizácie World Central Kitchen (WCK) a ich palestínsky vodič zomreli pri zjavne izraelskom nálete na Pásmo Gazy. Oznámila to spomenutá organizácia.

Stalo sa to, keď dodávali potraviny z najnovšej dodávky pomoci pre palestínsku enklávu, kde tisícky ľudí čelia hrozbe hladomoru. Podľa záznamov nemocnice v meste Dajr al-Balah, kde telá previezli, sú medzi mŕtvymi traja Briti, jeden Austrálčan, jeden Poliak a jeden človek s dvojakým americko-kanadským občianstvom.

Zdroj paľby z pondelka noci sa nedal nezávisle potvrdiť. Izraelská armáda uviedla, že vykonáva previerku, aby „pochopila okolnosti tohto tragického incidentu“.

Tím WCK podľa organizácie cestoval vo dvoch obrnených vozidlách s logom organizácie a jedným klasickým vozidlom. Terčom sa stal napriek koordinácii krokov s izraelskou armádou.

„Toto nie je len útok na WCK, toto je útok na humanitárne organizácie, ktoré prichádzajú v najhorších situáciách, keď sú potraviny používané ako vojnová zbraň. Toto je neodpustiteľné,“ vyjadrila sa výkonná riaditeľka charitatívnej organizácie Erin Gore.

Here’s the vehicle of the World Central Kitchen’s four international team members who were killed by an Israeli airstrike targeting them last night in central Gaza. pic.twitter.com/2RwutNdxdY

— Quds News Network (@QudsNen) April 2, 2024