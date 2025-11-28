Týždenný súhrn dôležitých správ 28.11.2025 28. 11. 2025 08:00 SITA 0 min. čítania Pacient infikovaný vírusom chikungunya. Foto: Ilustračné, SITA/AP Nezaradené Zdieľať Zdieľať Súvisiaci článok: Na Kube pribudlo vyše 47 000 nových prípadov chikungunye za týždeň. Štát priznáva, že epidémia je mimo kontroly Súvisiaci článok: Sanitka nedala prednosť, odhodené auto na chodníku zrazilo deti. Celkovo šesť zranených Súvisiaci článok: Zbrojár Kuracina: Podporovať domáci priemysel je za mňa správne - ROZHOVOR Súvisiaci článok: Vlk sa za bieleho dňa prechádzal po školskom dvore Súvisiaci článok: Sneženie na Slovensku: V piatok to bola len prvá „dávka“ a vyššia oranžová výstraha bola vydaná pre 14 okresov - FOTO Súvisiaci článok: Najprv dážď, po Kataríne aj mrazy a Vianoce. Meteorológ Jurčovič ukázal predpoveď počasia na 30 dní - FOTO Súvisiaci článok: Mierový plán podľa AI: Gazprom v medzinárodných rukách či ruské energie „za babku“ do splatenia reparácií Súvisiaci článok: Halina Pawlowská si kúpila lásku za peniaze Súvisiaci článok: Štedré dôchodky v ohrození?! Slovensko je podľa indexu závislosti na úrovni 3 a bude horšie Súvisiaci článok: Akú sumu hotovosti je potrebné držať doma pre prípad nečakanej krízy? Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Newsletter Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Lavína v Nízkych Tatrách si vyžiadala prvú obeť, muža našli pomocou mobilného telefónu Mária Frisová Trump nepustí do USA nových migrantov z tretieho sveta, pohrozil aj zvrátením „miliónov“ povolení na pobyt Tomáš Donoval Najlepšia baristka Shell na svete pripravuje kávu v Leviciach Informačný servis Lupiny u domácich zvierat: Kedy sú neškodné a kedy ide o vážny problém? Odborné rady pre majiteľov Milota Mezeiová Mier nebude. Putin odmietol podpísať čokoľvek so súčasnou vládou na Ukrajine Ladislav Hribik Týždenný súhrn dôležitých správ 28.11.2025 Lavína v Nízkych Tatrách si vyžiadala prvú obeť, muža našli pomocou mobilného telefónu Trump nepustí do USA nových migrantov z tretieho sveta, pohrozil aj zvrátením „miliónov“ povolení na pobyt Najlepšia baristka Shell na svete pripravuje kávu v Leviciach Lupiny u domácich zvierat: Kedy sú neškodné a kedy ide o vážny problém? Odborné rady pre majiteľov Mier nebude. Putin odmietol podpísať čokoľvek so súčasnou vládou na Ukrajine Týždenný súhrn dôležitých správ 28.11.2025