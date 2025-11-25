Halina Pawlowská si kúpila lásku za peniaze

Česká autorka autorka Halina Pawlowská sa priznala, že nečakala, že si človek môže kúpiť lásku za peniaze, ale jej sa to stalo. Do jej života prišla jej veľká láska, oznámila na Instagrame. Informuje o tom web TN.cz.
„Videli sme ho len na fotografii a potom sme pre neho vyrazili do Brna, kde nám ho slovenskí chovatelia odovzdali,“ opísala Pawlowská. „Netušili sme, čo z toho drobčeka vyrastie,“ doplnila spisovateľka. „Vyrástla z neho statná sučka tak milej a srdečnej povahy, že sa do nej každý zamiluje a ja propagujem jej rasu: Španielsky vodný pes je báječný. Je to psík pokojný, pritom samostatný a temperamentný, ale tak akurát, nemusíte s ním denne nabehať veľa kilometrov, je šťastný aj na gauči a miluje ľudskú spoločnosť,“ popísala Pawlowská.
„Takže, keď vám niekto ponúkne španielskeho vodného psa, už to pre vás nemusí byť zajac vo vreci, pretože odo mňa viete, že je to skvelý tvor,“ vysvetlila. Podotkla, že práve kúpa domáceho miláčika je spôsob, ako si človek zaobstará lásku za peniaze. „Kúpa psa je jediný spôsob, keď skutočnú lásku môžete dostať za peniaze,“ uzavrela Pawlowská.