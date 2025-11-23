Vlk sa za bieleho dňa prechádzal po školskom dvore

Vlk prechádzajúci sa po školskom dvore za bieleho dňa, keď deti mali vyučovanie, znepokojil obyvateľov mestečka Ely v americkom štáte Minnesota. Tento prípad, ktorý mestečko rozrušil pred niekoľkými dňami, pritom nie je jediným a vlkov v mestečku opakovane videli potulovať sa po uliciach. Člen Snemovne reprezentantov USA za tento región Pete Stauber preto vyzval federálnu vládu, aby vyradila vlka zo zoznamu ohrozených druhov. Informuje o tom web Daily Mail.
„Vidieť vlka prechádzať sa v blízkosti školy, zatiaľ čo sú deti na vyučovaní, je drsnou pripomienkou, že populácie vlka sivého sú už dávno obnovené … Musia byť odstránené zo zoznamu ohrozených druhov!“ napísal Stauber v príspevku na Facebooku. Člen Snemovne reprezentantov za štát Wisconsin Tom Tiffany má podobný názor. „Videli sme zabitý hospodársky dobytok, roztrhané domáce zvieratá a vlci sa teraz objavujú na školských pozemkoch … Ich populáciu treba riadiť,“ uviedol.
Niektorí ľudia však hneď protestovali. V súvislosti s tým, že Tiffany ani nezastupuje štát Minnesota, jeden z nich posmešne napísal: „Počul som, že v Kanade spozorovali losa. Mali by sme ho vyradiť zo zoznamu?“ Výkonná riaditeľka Koalície pre ohrozené druhy Susan Holmesová vo vyhlásení varovala: „Zrušenie ochrany vlkov by zvrátilo obnovu jedného z našich najobľúbenejších druhov a vrátilo by nás späť do čias, keď boli vlky strieľané, chytané do pascí a trávené, až kým nezmizli z krajiny.“
Miestna diskusia v mestečku Ely sa sústredila aj na príčinu migrácie vlkov. Niektorí obyvatelia uviedli, že vlci jednoducho nasledujú svoj prirodzený zdroj potravy, a to jelene, ktoré do mesta lákajú ľudia, keď ich kŕmia. „Možno by ľudia nemali nechávať krmivo pre jelene pred svojimi dverami, aby tak neprilákali aj predátorov, ktorí len prirodzene sledujú svoju korisť,“ poznamenal jeden z nich.