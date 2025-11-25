Najprv dážď aj poriadne mrazy. A počasie na Vianoce? Meteorológ Jurčovič ukázal dlhodobú predpoveď - FOTO

Po snežení, ktoré v uplynulých dňoch zasiahlo celé Slovensko s výnimkou juhovýchodu, prichádza na chvíľu oteplenie a dážď.
Ako však priblížil meteorológ Peter Jurčovič, okolo Kataríny stihneme veľké ochladenie a nočné teploty na Slovensku pôjdu hlboko pod nulu. Ukázal aj dlhodobú predpoveď na 30 dní až do Vianoc a uvidíme teda, či sa potvrdí pranostika „Katarína na ľade a Vianoce na blate“.
Ale poďme pekne poporiadku, sa najprv pozrieť, čo si pre nás počasie pripravilo na dnes (utorok), zajtra (stredu) aj ďalšie dni…
Ako na sociálnej sieti Facebook informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), po prednej strane rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad Beneluxom k nám vo výške začína prúdiť teplejší vzduch, ale v noci z pondelka na utorok ešte spočiatku snežilo aj v nižších polohách. „Postupne, ako sa bude vo výške otepľovať, očakávame, že aj tam to prejde v polohách do cca. 1200 m do dažďa,“ uviedli meteorológovia.
Vyskytnúť sa môže mrznúci dážď aj poľadovica a pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Prešovský aj Žilinský kraj a tiež pre okresy Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce a Piešťany vydal SHMÚ žltú výstrahu prvého stupňa.
Počasie na dnes (utorok)
Kým v noci z nedele na pondelok boli lokality, kde pri vyjasnení niekde klesla teplota aj pod mínus 10 stupňov Celzia, dokonca podľa meteorológov zo SHMÚ aj na Záhorí, v noci na utorok už také mrazy neočakávali a predpovedali teplotu od troch do mínus 2 stupňov Celzia a v dolinách ojedinele do mínus 4 stupňov Celzia.
V utorok podľa predpovede SHMÚ bude na Slovensku prevažne zamračené, na viacerých miestach sa vyskytne dážď (aj výdatný) a vo vyšších horských polohách môže snežiť.
Kde naprší najviac? Vyššia výstraha platí pre štyri okresy a žltá pre 19
Najviac zrážok sa v utorok očakáva v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok, pre ktoré je vydaná oranžová výstraha druhého stupňa pred dažďom. „Lokálne sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok na návetriach Nízkych Tatier okolo 80 mm,“ predpovedajú meteorológovia zo SHMÚ.
V okresoch, pre ktoré je v platnosti výstraha prvého stupňa, môže napršať 50 až 75 mm a žlté sú okresy Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Poprad, Martin a Turčianske Teplice.
Najvyššia denná teplota v utorok dosiahne 1 až 6, v Podunajskej nížine aj na Dolnom Zemplíne ojedinele do 8 stupňov Celzia a na horách vo výške bude okolo nuly.
Silný vietor na horách – výstraha pre 10 okresov
Až do utorkového poludnia môže vo vyšších polohách silno fúkať a vyššie varovanie druhého stupňa bolo do tretej ráno vydané pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. „V polohách nad zhruba 2000 m sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, t.j. silná až mohutná víchrica,“ upozorňoval SHMÚ na svojom webe.
Výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom na horách vydali meteorológovia pre vyššie položené oblasti v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo aj Žilina a od tretej hodiny ráno aj pre okresy, pre ktoré boli dovtedy oranžové. „V polohách nad cca 1500 m sa môže vietor prechodne dosiahnuť krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica,“ priblížil SHMÚ.
Predpoveď na zajtra (streda)
V noci na stredu sa podľa meteorológov zo SHMÚ bude stred tlakovej níže presúvať cez Balkán nad Karpaty a potom ďalej na sever. Dážď postupne ustane a ako už bolo spomenuté, najviac naprší v Banskobystrickom kraji a blízkom okolí, kde do stredajšieho popoludnia spadne väčšinou 40 až 70 mm a na južných návetriach hôr ich môže byť aj okolo 80 mm.
„V noci na stredu, ako sa níž bude presúvať z Balkánu nad Karpaty, sa opäť časť nášho územia začne dostávať do chladnejšieho vzduchu a sneženie sa miestami vráti aj do nižších polôh, najmä na severe a západe,“ predpovedá SHMÚ a pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Čadca aj Žilina vydal od polnoci do 16.00 ajvýstrahu prvého stupňa pred snežením.
Najvyššia denná teplota sa v stredu vyšplhá na mínus 1 až 4 a na juhu aj Zemplíne bude väčšinou okolo 6 stupňov Celzia.
Aké bude počasie ďalšie dni? Aj mínus 13 stupňov
Už od stredy začne od severozápadu na Slovensko opäť prúdiť chladnejší vzduch. „V chladnejšom vzduchu sa nad Alpy od západu presunie stred tlakovej výše a zároveň sa bude vo vyšších hladinách ovzdušia cez Pobaltie a Poľsko smerom na východ presúvať brázda nízkeho tlaku,“ uvádza SHMÚ.
Ako v relácii Najlepšie počasie na TV Joj priblížil meteorológ Peter Jurčovič v chladnejšom vzduchu sa vyčasí. Avšak ako je vidieť na jeho grafickej predpovedi, poriadne prituhne. „V horských dolinách môže byť aj mínus 10 či mínus 13 stupňov Celzia,“ povedal s tým, že to bude vyvrcholenie tohto ochladenia.
Je to vidieť na grafickej predpovedi SHMÚ, kde už ďalšie noci meteorológovia až také nízke teploty nepredpokladajú a klesnú maximálne na mínus 7 a mínus 5 stupňov Celzia.
Dlhodobá predpoveď počasia na 30 dní
Ako už bolo spomenuté, meteorológ Peter Jurčovič v počasí na Jojke ukázal aj dlhodobú predpoveď počasia a ako je vidieť na jeho grafike denné teploty by mali tesne pred Vianocami a na Štedrý deň byť nad nulou. V noci bude najchladnejšie po Kataríne v závere novembra a potom okolo Lucie, ktorá má meniny 13. decembra.
Dnes (v pondelok 24. novembra, pozn. red.) máme do Vianoc ešte 30 dní, ale za ten čas ešte stihneme, na Katarínu veľké ochladenie, na Ondreja na konci mesiaca býva výrazná zrážková činnosť, aj sneženie, na Mikuláša aj Luciu studené počasie a potom už príde klasické vianočné oteplenie.