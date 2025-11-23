Zbrojár Kuracina: Podporovať domáci priemysel je za mňa správne - ROZHOVOR

Štát by podľa konštruktéra, majiteľa a riaditeľa zbrojárskej továrne Jaroslava Kuracinu mal podporovať domáci priemysel a medzi ním aj slovenské zbrojárstvo.
„Ja som verejne vyzval pána ministra obrany, aby dostal do programového vyhlásenia vlády podporu domácej ekonomiky, podporu domáceho priemyslu a podporu domácej ‚zbrojariny‘ a pevne verím, chcem veriť, že pán minister si stojí za svojim slovom, že to tak naozaj bude,“ hovorí Kuracina.
Výrobca zbraní Glock
Ako príklad uviedol rozvoj výrobcu zbraní, Glock. „Kto je Glock, dnes vie každý, je to famózna rakúska firma,“ povedal Kuracina.
Priblížil však históriu a to, že Gaston Glock bol v roku 1978 výrobca plastových výliskov, mal jednu veľkú garáž, v ktorej mal niekoľko vstrekolisov a lisoval veci z plastu. „Pri diskusii s kamarátmi pri pive, bolo tam niekoľko vojakov, mu povedali, že by potrebovali takúto a takúto pištoľ a on spravil prototyp, ktorý v tej dobe nefungoval,“ vraví Kuracina.
Ďalej priblížil, že potom ho Glock ukázal rakúskemu vojsku, ministrovi obrany a dostal, na základe naozaj nefungujúceho v tej dobe prototypu, zákazku na 10-tisíc kusov. „Je to o podpore domácej ekonomiky, Rakúšania boli vtedy neutrálni, nechceli americké zbrane, nechceli ruské zbrane, chceli byť sami sebou a vďaka tomu vznikol Glock a vďaka tomu je teraz famózny, lebo podporili ho domáci,“ skonštatoval Kuracina.
Medzinárodný tender
Jeho firma by sa však nebála ani medzinárodného tendra pre slovenskú armádu. „Poviem celkom otvorene, ak bude vyhlásená verejná obchodná súťaž, že bude vyhlásený tender, my sa nebojíme, absolútne, pretože viem čo ponúkame, aké to má parametre, za aké peniaze to ponúkame a rovnako dobre viem približné ceny a technické parametre našich konkurentov,“ uviedol Kuracina v rozhovore pre SITA.
Na margo informácie, že jeho firma Grand Power by mala mala dodávať zbrane pre Ministerstvo obrany SR reagoval, že nemá ani najmenšie pochybnosti o tom, že pokiaľ budú tendrové podmienky nastavené férovo a nebudú tam nejaké nášľapné míny, ktoré nebudú niekoho diskriminovať, že to vyhrajú
„Ja veľmi kvitujem, uznávam a beriem slová pána ministra, že jeho vzťahy so mnou možno nie sú ideálne, ale nemôžu byť prekážkou toho, aby slovenská armáda mala kvalitné zbrane slovenskej výroby,“ dodal.
Výhody domácej výroby
Teraz je podľa Kuracinu šanca na masívnejšiu podporu domácich výrobcov a spôsobila to práve vojna na Ukrajine, pretože aj u nás sme si začali uvedomovať, že rakúske či nemecké zbrane nemá kto servisovať, pretože nie sú náhradné diely.
Ako doplnil, ďalšia vec je dodacia doba. „Je vojna na Ukrajine, všetky zahraničné zbrojovky idú na plné obrátky, a ideme aj my, o tom potom,“ hovorí Kuracina s tým, že dodacia doba ale nie je pol roka, rok, ani dva. Vysvetlil, čo to znamená. „Ak máte niečo doma, viete si to operatívne prispôsobiť, optimalizovať výrobné kapacity,“ hovorí.
Celkom otvorene doplnil, že ak by k niečomu takému došlo, tak samozrejme naši chlapci v „zelenom“ by boli na prvom mieste. „Nebolo by také, že dodacia doba. Dobre, teraz zaplaťte, dodám vám to o tri roky, to by sa u nás nestalo. Čiže to je ešte jedna z veľkých výhod domácej výroby,“ skonštatoval Kuracina.
Hovoril aj o tom:
- ako prišiel k nápadu konštruovať zbrane
- prečo jeho prvá pištoľ má značku K-100
- kto sú jeho najväčší odberatelia
- aké zbrane sa najviac predávajú na americkom trhu
- aké úspechy dosiahol so športovými zbraňami