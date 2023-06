Týždeň očami Pavla Urbana: Pellegrini potešil Fica, ale zarmútil Uhríka

Konečne to máme čierne na bielom. Peter Pellegrini neodmieta, že po voľbách by šiel do vlády so Smerom-SD. Podmienkou je, že by v tom nebolo hnutie Republika. Robert Fico mu v tom samozrejme vyhovie, lebo spojenectvo so stranou Milana Uhríka aj tak považoval za nutné zlo, ak by všetky kombinácie stroskotali.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa má vyjadriť, či bude znovu kandidovať. Vyjadrenie Pellegriniho ju môže ešte viac presvedčiť, že do toho by už nemala ísť.

Fico by mal odísť z čela strany, tvrdil Pellegrini

Odo dňa schválenia predčasných volieb sa neustále špekulovalo, či nás po nich nečaká koalícia Smer-SD a Hlas-SD. Predsedovia oboch strán síce na seba kydali, ale aj tak ich spoločná minulosť sa dá ťažko zabudnúť a viažu ich aj rovnaké problémy s orgánmi činnými v trestnom konaní. Pellegrini konečne verejne povedal „áno“, ale iba bez Republiky.

Pozrime sa trochu do nedávnej minulosti

„Ak chce pán predseda Fico pomôcť Smeru a sociálnej demokracii na Slovensku, dozrel čas na jeho odchod z čela strany,“ „Fico sa rozhodol už dávnejšie, že opúšťa sociálnodemokratický priestor a ide do extrémnejších sfér,“ „Ťažko si viem predstaviť, že by som sa vrátil do vlády na čele s Robertom Ficom,“ „Fico je politikom minulosti,“ sú len niektoré z výrokov Pellegriniho na adresu človeka, ktorý ho vlastne do politiky dotiahol.

Fico mu samozrejme nezostával nič dlžný. „Peter Pellegrini by bez Smeru a mojej osoby nebol v politike ničím. Všetky úspechy dosiahol len vďaka alma mater, Smeru a mojej osobe,“ „Peter, veď vyhraj voľby a nemáš so mnou problém,“ „Národ má vždy rád zradu, ale nenávidí zradcov,“ vyhlasoval predseda Smeru-SD. A zrazu je všetko inak.

Obe strany si vedia predstaviť spoluprácu po voľbách a pokračovať tam, kde zastali v roku 2020. Veď treba aj pomôcť svojim ľuďom, z ktorých sa niektorí ocitli za mrežami. Problémom pre oboch je, že dvaja do hry nestačia. Obaja by sa veľmi tešili, ak by sa do parlamentu vrátila SNS a tým by sa situácia mohla vyriešiť, ale aj to nemusí stačiť.

Doterajšia vládna koalícia nech aj naďalej šteká po sebe a ešte viac odradí voličov prísť k volebným urnám, čo prispeje k jej zdrvujúcej porážke.

Pellegrini pochopil, že stráca voličov

Dôležitou otázkou by bolo, kto by v tejto konštalácii síl bol predsedom vlády. Podľa posledných prieskumov má k tomu oveľa bližšie Fico, ale neprekvapilo by ma, keby sa tejto možnosti vzdal, lebo vie, že by to mohlo byť problémom. Na druhej strane márnomyseľnosť predsedu Smeru mu to asi nedovolí.

Pellegríni sa bude musieť uspokojiť s funkciou predsedu parlamentu, ale čo potom s Andrejom Dankom, ktorý možno už začal baliť svoje veci, aby si znovu zasadol do kancelárie šéfa zákonodarného zboru. Oni to však nejako vyriešia a všetci budú spokojní, samozrejme okrem nás, ktorí nie sme takouto koalíciou oduševnení.

Otázkou je, prečo zrazu sa líder Hlasu otvorene priznal, že po voľbách by šiel s Ficom. Pozerá preferencie a vidí, že priepasť medzi ním a šéfom Smeru je čoraz väčšia, lebo obe strany vlastne bojujú o rovnakého voliča.

Niektorí z jeho priaznivcov ho opustili aj v strachu, že po voľbách sa pridá k doterajšej vládnej koalícii, a preto by sa radšej znovu vrátili k Ficovi, lebo ten ich nesklamal. Ide predovšetkým o takých, ktorí chcú bojovať proti všetkému aj proti NATO, proti Európskej únii, proti utečencom a neviem ani ja proti komu. Dôležité je iba bojovať predovšetkým v krčme pri poháriku.

Čaputovej dôležité rozhodnutie

Prezidentská kancelária oznámila, že v najbližších dňoch Zuzana Čaputová bude informovať, či sa bude uchádzať o znovuzvolenie do funkcie hlavy štátu. Na verejnosť prenikli správy, že pravdepodobne nie, ale počkajme si radšej na jej vyjadrenie.

Bola by to škoda, lebo práve ona prinavrátila Slovensku dobre meno v zahraničí, aj napriek turbulenciám vo vládnej koalícii. Ľudia jej verili, čo ukazujú aj prieskumy verejnej mienky.

Z druhej strany by som určite mal za takýto krok pochopenie, lebo to čo ona zažila od Fica a Igora Matoviča by málokto ustál. Možno ešte stále sedí so svojimi poradcami a rozmýšľa, ktorou cestou sa vybrať.

Ak sa stane, že do volieb nepôjde, tak by mala jasne pomenovať prečo, a zároveň možno naznačiť, akého nového prezidenta by občania mali voliť. Veľa sa spomína meno exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Ten by pravdepodobne pokračoval v tom, čo Čaputová začala, a v politike má aj viac skúseností, vďaka ktorým by vedel čeliť neprimeraným útokom, a možno aj novej vládnej koalícii.