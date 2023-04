Týždeň očami Pavla Urbana: Bude Čaputová znovu kandidovať? Ak nie, tešiť sa bude najmä Fico

Do septembrových predčasných parlamentných volieb nám zostáva menej ako pol roka, ale už sa pomaly blížia aj tie prezidentské. Ak parlamentné dopadnú podľa súčasných preferencií, bude veľmi dôležité, aby do prezidentského kresla zasadla osoba, ktorá sa pokúsi aj naďalej zachovať dobré meno Slovenska a bude poukazovať na to, čo sa v krajine deje. Celá spoločnosť čaká, čo urobí súčasná hlava štátu Zuzana Čaputová.

Prezidentka má dôveru

Súčasná prezidentka ešte nepovedala konečné slovo, či sa bude znovu uchádzať o tento post. V diskusii na festivale Pucung v Košiciach zopakovala, že ešte nie je rozhodnutá, ale že to oznámi čoskoro.

Na jej rozhodnutie určite netrpezlivo čakajú nielen obyčajní občania Slovenska, ale aj politické špičky. Tí, ktorí doteraz nadávali na jej pôsobenie na čele krajiny, si veľmi dobre uvedomujú, že občania jej dôverujú a preto prípadný protikandidát, s opačným štýlom politiky, by v súboji asi nemal veľkú šancu.