Týždeň očami Pavla Urbana: Bývalé koaličné strany musia zabrať, lebo darujú víťazstvo Smeru, Hlasu a Republike

Do odovzdania kandidátok zostávajú ešte dva mesiace, ale niektoré strany sa tvária akoby sa ich to netýkalo. Sú zahľadené iba do seba a veria, že sami prekročia magickú päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu.

Len aby neboli sklamaní a znovu bude vládnuť bývalá politická smotánka, ku ktorej sa pridajú odídenci od Kotlebu a o „zábavu“ bude postarané. Fico je presvedčený, že voľby vyhrá a ak by aj nie, tak sa pripravuje spochybniť ich.

Prieskum vážne pohrozil bývalej koalícii

Prieskum volebných preferencií agentúry Focus pre markizácke Na Telo potvrdil obavy veľkej časti spoločnosti, že po voľbách sa znovu vrátime do starých čias.

Smer-SD, Hlas-SD a Republika by získali presvedčivú väčšinu v parlamente a pohodlne by mohli vládnuť. Niekto povie, že aj to je lepšie ako denne počúvať hádky a osočovanie, čoho sme boli svedkami v uplynulých troch rokoch.

Stabilné preferencie uvedených strán nasvedčujú, že do volieb sa toho zrejme veľa nezmení. Otázne však je, ako sa rozdelí zvyšných 55 percent hlasov a na to by sa mal predovšetkým zamerať zvyšok politického spektra, aby sa nezopakoval rok 2020. Vtedy prepadlo viac ako 820-tisíc hlasov, čiže viac ako 28 percent tých, čo prišli voliť, ale ich strany sa do parlamentu nedostali.

Prieskum ukazuje, že okrem Progresívneho Slovenska, sa ďalších sedem strán pohybuje okolo hranice voliteľnosti. Ťažké je predpokladať, že všetkých sedem strán získa viac ako päť percent hlasov, ale aj tak by to veľmi neovplyvnilo budúce zostavovanie vládnej koalície, lebo medzi nich patrí aj SNS, ktorá jasne hlási, že pôjde so Smerom.