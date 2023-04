Týždeň očami Pavla Urbana: Fico si mädlí ruky, v roku 2020 prepadlo takmer 30 percent hlasov a to mu nahráva

Do volieb zostáva ešte takmer šesť mesiacov, ale už teraz sa nečrtá nič dobrého. Robert Fico takmer denne ponúka voličom to, čo chcú počuť.

Samozrejme, najviac sa spolieha na dezinformácie, ktoré sa šíria slovenskou mediálnou scénou. Jeho oponenti naopak nevedia, čo so sebou. Hádajú sa a nikto s nikým zatiaľ nechce nadviazať predvolebnú spoluprácu.

Mnohé hlasy môžu ísť opäť do stratena

V roku 2020 prepadlo 820 411 hlasov, čo je až 28,39 percenta všetkých voličov, ktorí sa volieb zúčastnili. Zopakuje sa to aj teraz? Žiaľbohu, vyzerá to, že k tomu spejeme, ak to percento nebude aj vyššie.

Najviac na tom prosperujú samozrejme strany, ktoré vo voľbách dosiahli najvyššie percentá. Podľa ostatných predvolebných prieskumov sú to Smer-SD a Hlas-SD. Znovu sa ukazuje, že roztrieštenosť politickej scény hlavne prispeje tomu, kto vo voľbách získa najviac. Pred tromi rokmi to bolo OĽaNO, teraz práve OĽaNO môže byť jedna zo strán, ktoré pomôžu Ficovi a spol., aby bezpečne znovu prebrali moc.