Týždeň očami Pavla Urbana: Matovič sa neúspešne pokúša „predať“ Záborskú a Kollár už poškuľuje po Ficovi

Do odovzdania kandidátok do septembrových predčasných volieb ostávajú ešte tri mesiace.

Vo verejnosti sa už špekuluje kto s kým pôjde, alebo kto koho vylučuje. Veľký strach majú mini strany, ktorých zástupcovia sa doteraz dostali do zákonodarného zboru ďakujúc tomu, že sa k niekomu „prilepili“. Samozrejme začínajú znovu špekulovať, ako si aj naďalej zachovať teplé miestečko na hradnom vŕšku.

Boris Kollár má však iný problém. Do parlamentu sa síce pravdepodobne dostane, ale chce zostať pri moci. V súčasnosti najvyššie preferencie má strana Roberta Fica. Tak prečo nie aj s nim.

Záborská nemá nič isté

Predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská má vážne starosti. Dvadsaťpäť rokov sedí v slovenských alebo európskych poslaneckých laviciach a zrazu sa musí obávať, či sa to aj naďalej predĺži. Vie, že jej únia nemá žiadnu šancu dostať sa do parlamentu a preto si znovu hľadá spôsob, ako si zachovať pekné príjmy a honor súvisiaci s poslaneckou funkciou.

V Kresťanskodemokratickom hnutí pôsobila od jeho založenia v roku 1990. O osem rokov sa vyšplhala do parlamentu a od toho času nič iné nerobila. V roku 2004 bola zvolená do Európskeho parlamentu, kde svoje politické presvedčenie presadzovala cele tri mandáty.

V roku 2019 sa však jej materská strana rozhodla, že už bolo dosť a na kandidátku ju nedala. Samozrejme ihneď ju opustila a ako káže slovenská politická tradícia, založila si vlastnú stranu. S tou by však nikde neuspela a preto do volieb v roku 2020 šla na kandidátke OĽaNO a znovu sa dostala do slovenského parlamentu. Toľko z histórie.