Týždeň očami Pavla Urbana: Ďalšia Matovičova „bomba“. Koľko nás to bude stáť?

Bývalý premiér a neskôr aj minister financií Igor Marovič nelení. Znovu prichádza s návrhom, ktorý môže rozvrátiť verejné financie. Jemu je to fuk. Nech sa s tým potrápi nová vláda po voľbách, v ktorej on ťažko bude sedieť.

Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír sa dočkal aj súdneho verdiktu. Vinný, tak hlási rozhodnutie sudcu Milana Cisarika, ktorý ho trestným rozkazom odsúdil za podplácanie na peňažný trest 100-tisíc eur. Samozrejme, rozhodnutie nie je právoplatné, a cirkus bude ešte pokračovať.

Matovič chce potešiť mamičky, ale nie zo svojho

Po úspešnom presadení 200-eurového daňového bonusu na dieťa a fiaska s návrhom na 500-eurovú odmenu pre každého kto príde voliť, prichádza Matovič s novým „skvelým“ návrhom. Znovu by chcel potešiť mamičky, tentoraz by nemali platiť daň z príjmu, ak ten nepresiahne 2 000 eur v hrubom mesačne. Z takéhoto benefitu by sa mali tešiť, až kým ich ratolesť nedovŕši 15 rokov.

Expremiér asi znovu sníval, ako prilákať voličov. Tentoraz sa upriamil na matky, ktoré chce takto „uplatiť“, aby mu dali hlas. Vie, že so svojimi extrémnymi kresťanskými názormi u voličov neuspel, lebo tam je konkurencia silná, a tak sa rozhodol znovu zahrať na dedka, ktorý rozdáva chudobným. Samozrejme, nikto by mu nič nezazlieval, keby rozdával zo svojho, ale podobne ako doteraz to chce urobiť zo štátnych financií, na ktoré všetci prispievame.

Skúsme urobiť malú amatérsku matematiku. Za obdobie rokov od roku 2008 sa počet novonarodených detí ročne pohyboval okolo 57-tisíc. Za 15 rokov by to bolo zhruba 850-tisíc. Ak má napríklad jedna matka v priemere dve deti, a to som prehnal, celkovo by bolo od dane z príjmu oslobodených asi 425-tisíc matiek. Toľko matematiky.

Samozrejme, exminister financií neponúka, kde štát zoberie chýbajúcich niekoľko stovák miliónov ročne. Jeho argumenty sú priam smiešne, vraj chce okolo 400 miliónov získať zamedzením daňových podvodov.