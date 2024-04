Kamery zachytili Huliaka ako hajluje na parlamentnom výbore. Bráni sa, že záber je vytrhnutý z kontextu (video)

Poslanec SNS Rudolf Huliak hajloval na parlamentnom výbore pre pôdohospodárstvo, zachytili to kamery. Zdvihol pravicu a prstami ľavej ruky naznačoval fúzy, aké mal Hitler. Upozornil na to europoslanec za hnutie Slovensko Peter Pollák na sociálnej sieti.

„Čin tohto poslanca je vrcholom drzosti a neúcty voči miliónom obetí fanatického a chorého Hitlera, ktorý rozdeľoval ľudí na vyvolených a nehodných života. Nech tohto lovca medveďov viedlo k tomuto pozdravu čokoľvek, jeho fašistický pozdrav v budove slovenského parlamentu je hanbou náš všetkých, ktorých predkovia bojovali proti tým, ktorých Huliak týmto pozdravom velebí,“ povedal Pollák vo videu.

Vytrhnuté z kontextu

Dodal, že je to zároveň dôkaz toho, že súčasná koalícia je nielen mafiánska, ale aj fašistická. Poukázal na to, že Huliak kandiduje do Európskeho parlamentu. „Naozaj chceme, aby nás takýto človek zastupoval?“ povedal Pollák a zároveň vyzval Huliaka na okamžité vysvetlenie.

Poslanec Huliak uviedol, že video je vytrhnuté z kontextu. Napodobňoval vraj poslanca Progresívneho Slovenska Michala Saba.

Špinavosť najhrubšieho zrna

„Opytoval som sa pána poslanca Saba, kde ho zase nafotili hajlovať, že sa to rozprávalo v ta3 a tváril sa, že nevie, o čom hovorím, tak som mu ukazoval, ako nám ukazoval redaktor ta3 a navyše Stohlová hneď, že ma mali natočiť a zneužiť to proti mne. Toto je už špinavosť najvyššieho zrna,“ napísal Huliak pod statusom poslanca parlamentu za SaS Miroslava Žiaka, ktorý tiež na video upozornil.

Huliak hovoril o fotke spred desiatich rokov, kde poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo na súkromnej akcii hajloval. Podľa Saba to mala byť snaha o zosmiešnenie ľudí, ktorí podporujú ideológiu, ktorá je jemu odporná.