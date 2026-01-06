Turecko vyzvalo Európu, aby prevzala viac zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Na USA sa už nedá spoliehať

Európa by mala prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a nespoliehať sa na ochranu Spojených štátov, vyhlásil v pondelok turecký minister zahraničných vecíHakan Fidan.
„Vojna na Ukrajine a meniace sa strategické priority USA nenechávajú Európe inú možnosť, než prevziať väčšiu mieru zodpovednosti za svoju vlastnú bezpečnosť,“ povedal Hakan podľa vyhlásenia tureckého ministerstva zahraničia na konferencii v Lisabone .
EÚ po Trumpových hrozbách Grónsku vyzýva na dodržiavanie princípov územnej celistvosti
„Ako Európania sme všetci v jednom člne. Zaistenie bezpečnosti nášho vlastného domu je existenčnou nevyhnutnosťou. Nemôžeme delegovať našu bezpečnosť na iných,“ dodal.
Turecký minister zároveň upozornil, že Turecko, ktoré je kandidátom na vstup do Európskej únie (EÚ) a zároveň členským štátom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), je Úniou v bezpečnostných otázkach dlhodobo prehliadané. „Napriek formálnym záväzkom spolupracovať s nečlenskými spojencami je Turecko už roky vylučované z bezpečnostných a obranných štruktúr EÚ,“ povedal.
Dôvodom sú podľa neho úzke národné agendy niektorých členských štátov, ktoré držia širšie európske strategické záujmy ako rukojemníka.