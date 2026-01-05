EÚ po Trumpových hrozbách Grónsku vyzýva na dodržiavanie princípov územnej celistvosti

Vyhlásenie 27-členného bloku prišlo po tom, ako americký prezident Donald Trump opätovne zopakoval výzvy, aby sa Grónsko stalo súčasťou Spojených štátov.
Európska únia (EÚ) v pondelok vyzvala svojich partnerov, aby rešpektovali medzinárodnú zásadu územnej celistvosti.

Vyhlásenie 27-členného bloku prišlo po tom, ako americký prezident Donald Trump opätovne zopakoval výzvy, aby sa Grónsko stalo súčasťou Spojených štátov.

„Európska únia bude aj naďalej presadzovať zásady národnej suverenity, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc,“ povedala hovorkyňa diplomatického rezortu EÚ Anitta Hipperová novinárom.

„Ide o univerzálne princípy a neprestaneme ich brániť – o to viac, ak je spochybňovaná územná celistvosť členského štátu Európskej únie,“ dodala.

K Trumpovým slovám sa už kriticky vyjadrilo viacero európskych lídrov vrátane dánskej premiérkyMette Frederiksenovej, premiéra Grónska Jensa‑Frederika Nielsena, fínskeho prezidentaAlexandra Stubba či prezidentov Švédska a Nórska, ako aj francúzskeho rezortu diplomacie.

Grónsky premiér vo svojej reakcii na Trumpove vyjadrenia napísal na sociálnych sieťach, že „stačilo fantazírovania o anexii“.

