Irán varuje pred bezprecedentnou odvetou v prípade útoku USA

Irán v stredu vyhlásil, že na akýkoľvek útok zo strany Spojených štátov odpovie bezprecedentným spôsobom. Vo vyhlásení svojej misie pri Organizácii Spojených národov (OSN) tak islamská republika reagovala na nové vojenské hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Irán je pripravený na dialóg založený na vzájomnom rešpekte a záujmoch – AK K TOMU BUDE DOTLAČENÝ, BUDE SA BRÁNIŤ A ODPOVIE SPÔSOBOM, AKÝ TU EŠTE NEBOL,“ uviedla iránska misia na sociálnej sieti X. Príspevok zverejnila spolu so snímkou Trumpovho vyhlásenia, v ktorom americký prezident tvrdil, že smerom k Iránu sa presúva „masívna armáda“.
Vysoké straty
Iránska misia zároveň varovala Spojené štáty pred vojenskou intervenciou a pripomenula vysoké náklady predchádzajúcich amerických vojen. „Keď sa Spojené štáty naposledy dopustili chyby a zatiahli sa do vojen v Afganistane a Iraku, premrhali viac než sedem biliónov dolárov a prišli o viac než 7 000 amerických životov.“
Americký prezident Donald Trump v stredu opätovne pohrozil Iránu útokom a vyhlásil, že čas na uzavretie dohody o jadrových zbraniach sa kráti. Zároveň vyzval Teherán, aby pristúpil na rokovania.
Chce dohodu
„Ako som Iránu už raz povedal: UZAVRITE DOHODU! Neurobili to a nasledovala ‚operácia Polnočné kladivo‘, rozsiahla deštrukcia Iránu. Ďalší útok bude oveľa horší!“ uviedol Trump.
Americký prezident opakovane ponechal otvorenú možnosť novej vojenskej akcie proti Iránu, a to najmä po tom, ako sa Washington v júni zapojil do 12-dňovej vojny Izraela, ktorej cieľom bolo oslabiť iránske jadrové a balistické raketové programy.