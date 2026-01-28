Turecko vyzvalo USA na obnovenie jadrových rozhovorov s Iránom. Vyhrážať sa vojnou nie je správne

Turecký minister zahraničných vecíHakan Fidan v stredu vyzval Spojené štáty, aby obnovili s Iránom rokovania o jeho jadrovom programe. Urobil tak v rozhovore pre televíziu Al‑Džazíra v čase, keď do oblasti priplávali americké vojnové lode ako príprava pred možným úderom v reakcii na tvrdé potlačenie nedávnych protestov proti iránskemu režimu.
„Útočiť na Irán je nesprávne. Začať vojnu je nesprávne. Irán je pripravený opäť rokovať o jadrovom programe,“ povedal Fidan v angličtine pre arabskú televíziu. Dodal, že USA by mali postupovať po jednotlivých krokoch, pričom začať majú práve iránskym jadrovým programom.
Washington vyslal do oblasti Blízkeho východu lietadlovú loď
Americké centrálne velenie už skôr oznámilo, že do vôd na Blízkom východe dorazila úderná námorná skupina vedená lietadlovou loďou. Washington nevylúčil vojenskú intervenciu proti Teheránu pre jeho zásahy proti demonštrantom, pri ktorých podľa organizácií na ochranu práv zomreli v priebehu niekoľkých dní tisíce ľudí.
Fidan zároveň vyzval Irán, aby posilnil dôveru v regióne. „Musí venovať pozornosť tomu, ako ho vnímajú susedné krajiny,“ povedal.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí však v stredu odmietlo akékoľvek rokovania, pokiaľ USA používajú hrozby vojenskou silou. Šéf iránskej diplomacieAbbás Araghčí uviedol, že „diplomacia vedená vojenským nátlakom nemôže byť účinná“. Dodal, že v posledných dňoch „nemal žiadny kontakt“ s americkým vyslancom pre Blízky východ Steveom Witkoffom a že „Irán o rokovania nežiada“.