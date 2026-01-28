Iránska vláda stráca legitimitu, jej dni sú spočítané, vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz

Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že iránska vláda stráca legitimitu a jej dni sú podľa neho „spočítané“. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď americký prezident Donald Trump opätovne pohrozil zásahom proti Iránu po násilnom potlačení protivládnych protestov v krajine.
„Režim, ktorý sa dokáže udržať pri moci len prostredníctvom číreho násilia a teroru voči vlastnému obyvateľstvu, má svoje dni spočítané,“ povedal Merz v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii s rumunským premiérom Iliem Bolojanom.
Podľa neho môže ísť už len o otázku času. „Môže to byť otázka týždňov, ale tento režim nemá žiadnu legitimitu vládnuť krajine,“ dodal.
Tisíce mŕtvych
Merz poukázal aj na vysoký počet obetí nedávnych demonštrácií v Iráne. „Hlásené tisíce mŕtvych počas nedávnych protestov ukazujú, že režim mulláhov sa zrejme dokáže udržať pri moci iba prostredníctvom číreho teroru,“ vyhlásil kancelár.
Podľa americkej ľudskoprávnej organizácie HRAI bolo počas vlny protestov, ktoré otriasali vedením Iránu od konca decembra a vyvrcholili 8. a 9. januára, potvrdených viac ako 6 200 úmrtí.
Neochotné krajiny
Väčšinu obetí mali tvoriť demonštranti zabití bezpečnostnými zložkami. Aktivisti však upozorňujú, že skutočný počet mŕtvych môže byť výrazne vyšší, pričom overovanie informácií naďalej komplikuje výpadok internetu v krajine.
Nemecký kancelár sa zároveň pripojil k iniciatíve Talianska, ktoré presadzuje, aby Európska únia zaradila iránske Islamské revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií. „Veľmi ma mrzí, že v Európskej únii sú stále jedna či dve krajiny, ktoré zatiaľ nie sú pripravené takýto krok podporiť,“ uviedol Merz.
Vyjadrenia nemeckého kancelára ešte viac zvyšujú tlak na Teherán, ktorý čelí rastúcej medzinárodnej kritike za postup voči demonštrantom a porušovanie ľudských práv.