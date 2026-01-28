Trump opäť pohrozil Iránu útokom, tvrdí, že čas na dohodu o jadrových zbraniach sa kráti

Americký prezident Donald Trump v stredu opätovne pohrozil Iránu vojenským útokom a vyhlásil, že čas na dosiahnutie dohody o jadrových zbraniach sa kráti. Jeho vyjadrenia prišli po tom, ako Teherán odmietol rokovania vedené pod hrozbou použitia sily.
„Dúfajme, že Irán rýchlo ‚zasadne za rokovací stôl’ a bude rokovať o spravodlivej a vyváženej dohode – ŽIADNE JADROVÉ ZBRANE – takej, ktorá bude výhodná pre všetky strany. Čas sa kráti,“ uviedol Trump v príspevku na sociálnej sieti. Zároveň dodal, že „k Iránu smeruje masívna armáda“.
Polnočné kladivo
Americký prezident zároveň pripomenul predchádzajúci vojenský zásah. „Ako som Iránu povedal už raz predtým: UZAVRITE DOHODU! Neurobili to a nasledovala ‚Operácia polnočné kladivo’, ktorá znamenala rozsiahlu deštrukciu Iránu. Ďalší útok bude oveľa horší!“ napísal.
Vyostrenie rétoriky nasledovalo po vyhlásení iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího, podľa ktorého Irán nebude rokovať pod hrozbou vojenskej akcie. „Viesť diplomaciu prostredníctvom vojenských hrozieb nemôže byť účinné ani užitočné,“ povedal Arákčí v stredu v televíznom vystúpení.
Dodal, že ak Spojené štáty chcú, aby sa rokovania uskutočnili, musia sa vzdať vyhrážok, prehnaných požiadaviek a nastoľovania nelogických tém.
Úderná skupina
Trump opakovane nevylúčil nové vojenské kroky proti Iránu po tom, ako Washington podporil a zapojil sa do 12-dňovej vojny Izraela v júni, ktorej cieľom bolo oslabiť iránske jadrové a balistické raketové programy. Začiatkom tohto mesiaca sa prezident vyhrážal útokom aj v reakcii na tvrdý zásah iránskych bezpečnostných síl proti protivládnym protestom.
V uplynulých dňoch sa však zdalo, že riziko bezprostredného amerického útoku sa znižuje, keďže obe strany deklarovali ochotu dať šancu diplomacii. Iránski predstavitelia zároveň v zákulisí kontaktovali kľúčové arabské štáty v snahe získať regionálnu podporu.
Napätie však opäť vzrástlo po tom, ako americké Ústredné velenie (CENTCOM) oznámilo, že do oblasti Blízkeho východu dorazila úderná skupina amerického námorníctva vedená lietadlovou loďou Abraham Lincoln. Spojené štáty neuviedli jej presnú polohu.