Turecká polícia pri razii zastrelila šesť militantov z Islamského štátu, zabití boli aj traja policajti

Traja tureckí policajti zahynuli a deväť ďalších ľudí utrpelo zranenia počas pondelkovej operácie proti teroristickej organizáciiIslamský štát (IS) na severozápade krajiny, pri ktorej bolo zabitých šesť jej členov. Informoval o tom turecký minister vnútra Ali Yerlikaya.
K prestrelke došlo v meste Yalova pri Marmarskom mori počas jednej z desiatok razií namierených proti militantom z IS. „Traja z našich odvážnych policajtov, žiaľ, prišli o život. Osem policajtov a jeden príslušník bezpečnostných služieb bolo zranených,“ uviedol Yerlikaya.
Američania v Nigérii tvrdo udreli na militanov z teroristickej organizácie Islamský štát
Dodal, že súbežné operácie prebehli na 108 adresách v 15 provinciách, vrátane zásahu v Yalove o 2.00 h miestneho času. „Počas tejto operácie teroristi IS spustili paľbu na našich policajtov,“ povedal.
Minister uviedol, že všetci šiesti zabití operatívci IS boli tureckí občania. Päť žien a šesť detí, ktoré sa tiež nachádzali na mieste prestrelky, bolo bezpečne evakuovaných.
Istanbulský prokurátor minulý týždeň nariadil zadržanie 137 podozrivých členov Islamského štátu na základe informácií o plánovaných útokoch počas koncoročných sviatkov. Turecko má 900‑kilometrovú hranicu so Sýriou a dlhodobo sa obáva prenikania islamských militantov cez pohraničné oblasti.
IS bol nedávno obvinený z útoku na Američanov v Palmýre, pri ktorom zahynuli dvaja vojaci a tlmočník. Turecká rozviedka minulý týždeň oznámila aj zadržanie podozrivého lídra IS „medzi Afganistanom a Pakistanom“, ktorý údajne plánoval samovražedné útoky v regióne aj v Európe.