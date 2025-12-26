Američania v Nigérii tvrdo udreli na militanov z teroristickej organizácie Islamský štát

Prezident USA Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že americké sily uskutočnili na severozápade Nigérie smrtiace útoky proti „spodine“ z Islamského štátu (IS) a prisľúbil ďalšie útoky, ak budú militanti pokračovať v zabíjaní kresťanov.
„Ministerstvo vojny vykonalo na Prvý sviatok vianočný celý rad dokonalých útokov proti cieľom IS.“ „Už predtým som týchto teroristov varoval, že ak nezastavia masakrovanie kresťanov, čaká ich peklo, a to dnes večer aj prišlo,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Veselé Vianoce
„Nech Boh žehná našim ozbrojeným silám,“ uviedol americký prezident a provokatívne dodal: „VESELÉ VIANOCE všetkým vrátane mŕtvych teroristov, ktorých bude oveľa viac, ak budú pokračovať v masakrovaní kresťanov.“
Velenie amerických síl v Afrike v príspevku na platforme X uviedlo, že vykonalo útok „na žiadosť nigérijských úradov… a zabilo pri ňom viacero teroristov IS“.
Ministerstvo vojny
Šéf Pentagónu Pete Hegseth na X pochválil pripravenosť rezortu obrany zasiahnuť v Nigérii a dodal, že je „vďačný za podporu a spoluprácu nigérijskej vlády“. Riaditeľ nigérijskej tajnej služby neskôr na X uviedol, že informácie o postaveniach teroristov poskytla Američanom Nigéria.
Ide o prvé útoky amerických síl v Nigérii pod Trumpovým vedením, ktoré prišli po tom, čo republikánsky prezident v októbri a novembri nečakane skritizoval túto západoafrickú krajinu s tým, že tamojší kresťania čelia „existenčnej hrozbe“, ktorá sa rovná „genocíde“.