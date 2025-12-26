Američania v Nigérii tvrdo udreli na militanov z teroristickej organizácie Islamský štát

Americký prezident Donald Trump zaželal mŕtvym teroristom veselé Vianoce.
Prezident USA Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že americké sily uskutočnili na severozápade Nigérie smrtiace útoky proti „spodine“ z Islamského štátu (IS) a prisľúbil ďalšie útoky, ak budú militanti pokračovať v zabíjaní kresťanov.

„Ministerstvo vojny vykonalo na Prvý sviatok vianočný celý rad dokonalých útokov proti cieľom IS.“ „Už predtým som týchto teroristov varoval, že ak nezastavia masakrovanie kresťanov, čaká ich peklo, a to dnes večer aj prišlo,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

Veselé Vianoce

„Nech Boh žehná našim ozbrojeným silám,“ uviedol americký prezident a provokatívne dodal: „VESELÉ VIANOCE všetkým vrátane mŕtvych teroristov, ktorých bude oveľa viac, ak budú pokračovať v masakrovaní kresťanov.“

Velenie amerických síl v Afrike v príspevku na platforme X uviedlo, že vykonalo útok „na žiadosť nigérijských úradov… a zabilo pri ňom viacero teroristov IS“.

Ministerstvo vojny

Šéf Pentagónu Pete Hegseth na X pochválil pripravenosť rezortu obrany zasiahnuť v Nigérii a dodal, že je „vďačný za podporu a spoluprácu nigérijskej vlády“. Riaditeľ nigérijskej tajnej služby neskôr na X uviedol, že informácie o postaveniach teroristov poskytla Američanom Nigéria.

Ide o prvé útoky amerických síl v Nigérii pod Trumpovým vedením, ktoré prišli po tom, čo republikánsky prezident v októbri a novembri nečakane skritizoval túto západoafrickú krajinu s tým, že tamojší kresťania čelia „existenčnej hrozbe“, ktorá sa rovná „genocíde“.

