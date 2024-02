Trumpove vyjadrenia o Rusku sú poklonou Putinovi, Biden považuje záväzok USA voči NATO za posvätný

Americký prezident Joe Biden v utorok ostro skritizoval jeho predchodcu Donalda Trumpa za jeho víkendové vyjadrenia o Rusku a Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Nech si Rusko robí, čo chce

Exprezident v sobotu vyhlásil, že v prípade znovuzvolenia na post hlavy štátu bude nabádať Rusko, aby urobilo „čokoľvek do pekla chce“ ktorejkoľvek členskej krajine NATO, ktorá nedodržiava pravidlá o výdavkoch na obranu. Podľa terajšieho prezidenta takéto komentáre predstavujú poklonu ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Biden v Bielom dome povedal, že Trumpove vyjadrenia vysielajú „nebezpečný a šokujúci signál“. „Viete si predstaviť, že to povedal bývalý prezident Spojených štátov? Počul to celý svet. Najhoršie je, že to myslí vážne,“ poznamenal. Ako tiež poukázal, žiaden americký prezident „sa nepoklonil ruskému diktátorovi“.

„Dovoľte mi povedať to čo najjasnejšie: nikdy to neurobím. Preboha, je to hlúpe. Je to hanebné. Je to nebezpečné. Je to neamerické,“ dodal.

Záväzok USA voči NATO je posvätný

Záväzok USA voči NATO je podľa Bidena posvätný a nikdy od neho neustúpi. „Donald Trump sa na to pozerá, akoby to bolo bremeno,“ vyjadril sa prezident s tým, že jeho republikánsky rival vníma obrannú alianciu ako obchod s ochrannou a nechápe jej rolu pri ochrane slobody a bezpečnosti. „Pre Trumpa na princípoch nikdy nezáleží. Všetko je transakčné.“

Prezident tiež vyzval Snemovňu reprezentantov, aby okamžite hlasovala o balíku zahraničnej pomoci za viac ako 95 miliárd dolárov, ktorý prijal Senát. Tento balík by poskytol pomoc Ukrajine, Izraelu, americkým partnerom v indicko-tichomorskom regióne aj humanitárnu pomoc Palestínčanom v Pásme Gazy.