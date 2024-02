Trump vyhlásil, že bude nabádať Rusko, aby urobilo „čokoľvek do pekla chce“ hocijakej členskej krajine NATO

Bývalý americký prezident Donald Trump vyhlásil, že v prípade znovuzvolenia na post hlavy štátu bude nabádať Rusko, aby urobilo „čokoľvek do pekla chce“ ktorejkoľvek členskej krajine NATO, ktorá nedodržiava pravidlá o výdavkoch na obranu. Ako informuje portál CNN, Trump to povedal v sobotu na mítingu v meste Conway v Južnej Karolíne.

Podľa Trumpa sa ho prezident veľkého štátu raz opýtal, či USA by jeho krajinu v prípade ruského úroku bránili, hoci nemá dostatočné výdavky na obranu.

„Nie, nechránil by som vás,“ povedal Trump podľa svojich slov tomuto prezidentovi. „V skutočnosti by som ich povzbudil, aby robili, čo do čerta chcú. Musíte platiť. Musíte platiť svoje účty,“ spomínal Trump na rozhovor.

Biely dom neskôr v sobotu označil Trumpove vyjadrenia za „otrasné a šialené“ a poukázal na úsilie prezidenta Joea Bidena o posilnenie Severoatlantickej aliancie.