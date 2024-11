Trumpov plán deportovať milióny imigrantov by stál stovky miliárd, ukazuje analýza CBS News

Odborníci v oblasti imigrácie, právnici a ekonómovia poukázali na obrovské legislatívne, humanitárne a ekonomické problémy, ktoré predstavuje Trumpov predvolebný sľub – deportovať milióny imigrantov. Ako referuje web cbsnews.com, aj keby Kongres schválil výdavky v stovkách miliárd dolárov, deportácia každého nelegálneho imigranta žijúceho v USA by trvala oveľa dlhšie ako štyri roky.

Analýza údajov o imigračnom systéme CBS News zistila, že zadržanie a deportácia milióna ľudí môže stáť daňových poplatníkov asi 20 miliárd dolárov. Deportácia 11 miliónov ľudí počas štyroch rokov by stála viac ako 20-násobok toho, čo Spojené štáty minuli ročne za posledných päť rokov na deportáciu ľudí žijúcich v USA. Väčšinu z toho by tvorili nové financie, ktoré by musela schváliť väčšina v oboch komorách Kongresu.

Analýza tiež uvádza, že za predpokladu, že by Trump získal finančné prostriedky a mohol by rýchlo rozšíriť počet zamestnancov v oblasti presadzovania imigračnej politiky a na súdoch, počet nevybavených prípadov by narástol, nie klesol, a to o milióny prípadov.

Podľa analýzy federálnych údajov CBS News stála za posledných päť fiškálnych rokov deportácia jednej osoby v priemere 19 599 dolárov.

Deportácia všetkých 11 miliónov nelegálnych prisťahovalcov, ktorí v súčasnosti podľa odhadov žijú v USA, by v nasledujúcom prezidentskom období stála 40 až 54 miliárd dolárov ročne a celkovo až 216 miliárd dolárov.