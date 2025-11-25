Trumpov mierový plán pre Ukrajinu v Ženeve "okresali" na 19 bodov

Americký mierový plán na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine bol po rokovaniach v Ženeve zredukovaný o deväť bodov. Referuje o tom web Espreso TV s odvolaním sa na Financial Times.
Po nedeľňajších rokovaniach pôvodný plán zredukovali z 28 bodov na 19, uviedli pod podmienkou anonymity zdroje oboznámené s rokovaniami. Neuviedli podrobnosti o tom, ktoré body boli vypustené.
Financial Times tiež uvádza, že tento týždeň sa majú uskutočniť ďalšie stretnutia za účasti zástupcov Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, prípadne aj Poľska, Fínska a generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
„Snažíme sa ponúknuť niečo, čo bude protinávrhom,“ povedal partner z radov európskych diplomatov.