USA a Ukrajina hlásia pokrok, Rubio označil rokovania o ukončení ruskej invázie za „veľmi prínosné“

Poprední predstavitelia USA a Ukrajiny oznámili v nedeľu pokrok v rokovaniach o ukončení ruskej invázie na Ukrajinu po stretnutí vo švajčiarskej Ženeve.
Rokovania sa zamerali na mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyvolal obavy medzi mnohými európskymi spojencami Washingtonu, keďže bol vnímaný ako príliš ústretový voči Moskve. Referuje o tom web euronews.com.
Rubio vyjadril optimizmus
Vedúci americkej delegácie, minister zahraničných vecí Marco Rubio, označil rokovania za „veľmi prínosné“ a „najproduktívnejšie za veľmi dlhý čas“. Rubio vyjadril optimizmus, že sa podarí dosiahnuť dohodu, avšak zdôraznil, že na schválenie konečného textu budú potrebné rokovania na vyššej úrovni, ktoré budú pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Mierový plán podľa AI: Gazprom v medzinárodných rukách či ruské energie „za babku“ do splatenia reparácií
„Toto je veľmi citlivý moment,“ povedal Rubio a dodal, že niektoré otázky sú len otázkou formulácií, iné si vyžadujú rozhodnutia na vyššej úrovni a ďalšie potrebujú viac času na vyriešenie. Zároveň zľahčil význam štvrtkového termínu, ktorý Trump stanovil pre Kyjev ako „deadline“ pre odpoveď na jeho návrh, a zdôraznil, že cieľom je čo najskôr ukončiť boje.
Mierový plán
Mierový plán pozostávajúci z 28 bodov, ktorý USA navrhli na ukončenie takmer štvorročnej ruskej invázie, vyvolal v Kyjeve a európskych metropolách obavy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že krajina môže čeliť ťažkej voľbe medzi obhajobou svojich suverénnych práv a zachovaním podpory USA, na ktorú sa Ukrajinci veľmi spoliehajú. Zelenskyj tiež zdôraznil, že Ukrajinci „vždy budú brániť svoj domov“.
Trump opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku vďačnosti za podporu a zaútočil aj na svojho predchodcu
Návrh obsahuje viaceré ruské požiadavky, ktoré Zelenskyj opakovane odmietal, vrátane vzdania sa veľkých území. Po rokovaniach Biely dom v nedeľu večer uviedol, že ukrajinská delegácia „potvrdila, že všetky ich hlavné obavy – bezpečnostné záruky, dlhodobý ekonomický rozvoj, ochrana infraštruktúry, sloboda plavby a politická suverenita – boli počas stretnutia dôkladne prerokované“.
Biely dom dodal, že Kyjev „ocenil štruktúrovaný prístup k začleneniu ich pripomienok do každej časti vznikajúceho rámca dohody“. Zmeny v návrhu teraz podľa vyhlásenia odrážajú „ich národné záujmy“ a poskytujú „dôveryhodné a vymahateľné mechanizmy na zabezpečenie bezpečnosti Ukrajiny v krátkodobom aj dlhodobom horizonte“.