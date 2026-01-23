Trump vysiela do Perzského zálivu „armádu“, Irán vraj chce rokovať

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že smerom do Perzského zálivu mieri americká „armáda“ lodí a že Washington Irán pozorne sleduje, a to aj napriek tomu, že v posledných dňoch tlmil očakávania bezprostrednej vojenskej akcie a naznačil, že Teherán má záujem o rokovania.
Trump opakovane nevylúčil nové vojenské kroky proti Iránu po tom, ako Spojené štáty podporili a zapojili sa do 12-dňovej vojny Izraela z júna minulého roka, ktorej cieľom bolo oslabiť iránsky jadrový a balistický raketový program.
V uplynulých dňoch sa však zdalo, že hrozba okamžitej americkej intervencie ustupuje, keď obe strany deklarovali ochotu dať priestor diplomacii.
Masívna flotila
Na palube prezidentského špeciálu Air Force One cestou z Davosu Trump novinárom povedal, že Spojené štáty vysielajú smerom k Iránu „masívnu flotilu, pre istotu“.„Sledujeme Irán,“ vyhlásil. „Radšej by som nevidel, že sa niečo stane, ale veľmi pozorne ich sledujeme.“
Vo štvrtkovom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) Trump uviedol, že Spojené štáty minulý rok zaútočili na iránske zariadenia na obohacovanie uránu, aby zabránili Teheránu získať jadrovú zbraň.
Irán dlhodobo popiera, že by jeho jadrový program smeroval k výrobe bomby. „Nemôžeme to dovoliť,“ povedal Trump a dodal: „Irán chce rokovať a my budeme rokovať.“
Zahynuli tisíce
V ten istý deň veliteľ iránskych Revolučných gárd varoval Washington, že jednotky majú „prst na spúšti“. Iránske vedenie pritom v posledných týždňoch čelilo vlne protestov, ktoré vypukli koncom decembra a otriasli režimom duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Hnutie však postupne utíchlo po tvrdom zásahu bezpečnostných síl, pri ktorom podľa aktivistov zahynuli tisíce ľudí a ktorý sprevádzal bezprecedentný výpadok internetu.
Minulý týždeň Trump ustúpil od hrozby útoku na Irán pre potlačenie protestov po tom, čo Biely dom oznámil, že Teherán zastavil plánované popravy demonštrantov.