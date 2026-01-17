Americké sprisahanie. Iránsky duchovný vodca obvinil USA z podnecovania protestov, za obete nesie vinu Trump

Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu vyhlásil, že úrady „musia zlomiť chrbát buričom“ a obvinil amerického prezidentaDonalda Trumpa zo zodpovednosti za obete po zásahoch proti účastníkom masových protestov namierených proti duchovnému vedeniu krajiny.
„Nemáme v úmysle zaviesť krajinu do vojny, ale domácich zločincov nebudeme šetriť,“ varoval na stretnutí so svojimi priaznivcami počas náboženského sviatku a dodal, že trestu neuniknú ani „medzinárodní zločinci“.
Irán hrozí rozhodnou odpoveďou Izraelu a USA, revolučné gardy hovoria o pripravenosti
Iránske úrady pripisujú Spojeným štátom zodpovednosť za masové demonštrácie, ktoré označujú za „výtržnosti“ a „teroristické operácie“. Chameneí ostro kritizoval Trumpa, ktorý varoval pred možnou vojenskou akciou, ak bude miestny režim zabíjať demonštrantov. Zároveň vyhlásil, že je „vinný za obete, škody a obvinenia, ktoré vzniesol proti iránskemu ľudu“.
„Bolo to americké sprisahanie,“ uviedol v súvislosti s protestami, ktoré prepukli koncom minulého roka v reakcii na neúnosnú hospodársku situáciu a rastúce životné náklady. Podľa neho je cieľom USA „pohltiť Irán“ a vrátiť ho pod svoju vojenskú, politickú a ekonomickú nadvládu.