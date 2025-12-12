Trump vyhlásil, že USA rokujú s Ruskom a Čínou o denuklearizácii

Predtým koncom októbra Trump nariadil americkému ministerstvu vojny, aby začalo testovať jadrové zbrane „za rovnakých podmienok“ ako Rusko a Čína.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
A warhead on a transport stand, against a rocket.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Americký prezident Donald Trump uviedol, že Washington rokuje s Čínou a Ruskom o možnosti zníženia jadrových arzenálov a všetky strany prejavujú záujem o tento proces. Referuje o tom web Espreso TV s odvolaním sa na vysielanie Bieleho domu.

„Jednou z tém, o ktorých s Čínou hovorím, je denuklearizácia zbraní a radi by sme zistili, či to dokážeme zastaviť. Hovorím o jadrových zbraniach. Hovoril som o tom s Čínou. Hovoril som o tom s Ruskom. A myslím si, že to by sme chceli urobiť my, oni by to chceli urobiť a myslím si, že by to chcelo urobiť aj Rusko,“ zdôraznil Trump.

Predtým koncom októbra Trump nariadil americkému ministerstvu vojny, aby začalo testovať jadrové zbrane „za rovnakých podmienok“ ako Rusko a Čína.

Začiatkom minulého mesiaca zasa uviedol, že Spojené štáty by nemali zostať jedinou krajinou, ktorá nevykonáva testy jadrových zbraní, a dodal, že podľa neho testy vykonávajú aj Rusko a Čína, hoci „o tom nehovoria“.

Viac k osobe: Donald Trump
Okruhy tém: Jadrové zbrane
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk