Trump vyhlásil, že USA rokujú s Ruskom a Čínou o denuklearizácii

Americký prezident Donald Trump uviedol, že Washington rokuje s Čínou a Ruskom o možnosti zníženia jadrových arzenálov a všetky strany prejavujú záujem o tento proces. Referuje o tom web Espreso TV s odvolaním sa na vysielanie Bieleho domu.
„Jednou z tém, o ktorých s Čínou hovorím, je denuklearizácia zbraní a radi by sme zistili, či to dokážeme zastaviť. Hovorím o jadrových zbraniach. Hovoril som o tom s Čínou. Hovoril som o tom s Ruskom. A myslím si, že to by sme chceli urobiť my, oni by to chceli urobiť a myslím si, že by to chcelo urobiť aj Rusko,“ zdôraznil Trump.
Trump: Rusko a Čína tajne testovali jadrové zbrane
Predtým koncom októbra Trump nariadil americkému ministerstvu vojny, aby začalo testovať jadrové zbrane „za rovnakých podmienok“ ako Rusko a Čína.
Začiatkom minulého mesiaca zasa uviedol, že Spojené štáty by nemali zostať jedinou krajinou, ktorá nevykonáva testy jadrových zbraní, a dodal, že podľa neho testy vykonávajú aj Rusko a Čína, hoci „o tom nehovoria“.