Trump: Rusko a Čína tajne testovali jadrové zbrane

Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že Rusko a Čína vykonali podzemné jadrové testy, o ktorých verejnosť nevedela, a že Spojené štáty plánujú podobné skúšky. „Rusko testovalo, Čína testovala, ale nehovoria o tom,“ povedal Trump v rozhovore pre program CBS „60 Minutes“.
Trump dodal, že nechce, aby USA boli jedinou krajinou, ktorá takéto testy nevykonáva, pričom spomenul aj Severnú Kóreu a Pakistan ako ďalšie krajiny, ktoré údajne testujú svoje jadrové arzenály. Jeho vyjadrenia vyvolali zmätok, či plánuje prvú jadrovú explóziu v USA od roku 1992.
Trump sa zahráva s ohňom. USA ohlasujú návrat jadrových skúšok
Na priamu otázku, či plánuje, aby Spojené štáty prvýkrát za viac ako tri desaťročia odpálili jadrovú zbraň, Trump pre CBS povedal: „Hovorím, že budeme testovať jadrové zbrane tak, ako to robia iné krajiny, áno.“
Už desaťročia nie je známe, že by iná krajina okrem Severnej Kórey vykonala jadrovú explóziu. Rusko a Čína tak neučinili od roku 1990, resp. 1996. Na margo týchto krajín Trump povedal: „Testujú hlboko pod zemou, kde ľudia presne nevedia, čo sa pri teste deje. Cítite vtedy mierne vibrácie.“
Trumpov minister energetiky však v nedeľu bagatelizoval, že Spojené štáty plánujú jadrový výbuch. „Myslím si, že testy, o ktorých teraz hovoríme, sú systémové testy. Nie sú to jadrové výbuchy,“ povedal Chris Wright v nedeľu v rozhovore pre Fox News.
USA sú signatárom Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok z roku 1996, ktorá zakazuje všetky jadrové testy, či už vojenské alebo civilné.