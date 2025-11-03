Trump: Rusko a Čína tajne testovali jadrové zbrane

Americký prezident naznačil, že USA začnú testovať jadrové zbrane podobne ako iné krajiny.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
The explosion of a nuclear bomb in the city.
Jadrový výbuch. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že Rusko a Čína vykonali podzemné jadrové testy, o ktorých verejnosť nevedela, a že Spojené štáty plánujú podobné skúšky. „Rusko testovalo, Čína testovala, ale nehovoria o tom,“ povedal Trump v rozhovore pre program CBS „60 Minutes“.

Trump dodal, že nechce, aby USA boli jedinou krajinou, ktorá takéto testy nevykonáva, pričom spomenul aj Severnú Kóreu a Pakistan ako ďalšie krajiny, ktoré údajne testujú svoje jadrové arzenály. Jeho vyjadrenia vyvolali zmätok, či plánuje prvú jadrovú explóziu v USA od roku 1992.

Na priamu otázku, či plánuje, aby Spojené štáty prvýkrát za viac ako tri desaťročia odpálili jadrovú zbraň, Trump pre CBS povedal: „Hovorím, že budeme testovať jadrové zbrane tak, ako to robia iné krajiny, áno.“

Už desaťročia nie je známe, že by iná krajina okrem Severnej Kórey vykonala jadrovú explóziu. Rusko a Čína tak neučinili od roku 1990, resp. 1996. Na margo týchto krajín Trump povedal: „Testujú hlboko pod zemou, kde ľudia presne nevedia, čo sa pri teste deje. Cítite vtedy mierne vibrácie.“

Trumpov minister energetiky však v nedeľu bagatelizoval, že Spojené štáty plánujú jadrový výbuch. „Myslím si, že testy, o ktorých teraz hovoríme, sú systémové testy. Nie sú to jadrové výbuchy,“ povedal Chris Wright v nedeľu v rozhovore pre Fox News.

USA sú signatárom Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok z roku 1996, ktorá zakazuje všetky jadrové testy, či už vojenské alebo civilné.

