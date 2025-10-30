Trump sa zahráva s ohňom. USA ohlasujú návrat jadrových skúšok

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že nariadil Pentagonu začať testovanie jadrových zbraní na rovnakej úrovni ako Čína a Rusko. Toto vyhlásenie prišlo len niekoľko minút pred začiatkom samitu s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Trump vo svojom príspevku na sociálnej sieti uviedol, že vzhľadom na testovacie programy iných krajín dal pokyn na rovnaké testovanie jadrových zbraní. Zdôraznil, že Spojené štáty majú najväčší jadrový arzenál na svete a pochválil úsilie o modernizáciu existujúcich zbraní. Podľa neho je Rusko na druhom mieste a Čína na treťom, no do piatich rokov by sa mala priblížiť k USA.
Putin oznámil otestovanie podmorského dronu schopného niesť jadrové hlavice
Rozhodnutie prišlo po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin v stredu oznámil úspešné testovanie podmorského dronu „Poseidon“ schopného niesť jadrové hlavice, ktorý je podľa neho nezachytiteľný a môže zasiahnuť akýkoľvek kontinent. Trump predtým kritizoval Putina za testovanie zbraní namiesto ukončenia vojny na Ukrajine.
Posledný jadrový test USA sa uskutočnil v roku 1992. Potom nasledovalo moratórium na ďalšie testy, ktoré pokračovalo aj za ďalších administratív. Testovanie bolo nahradené nejadrovými a subkritickými experimentmi s využitím pokročilých počítačových simulácií.