Ruský vodca Vladimir Putin v stredu oznámil, že jeho krajina úspešne otestovala podmorský dron schopný niesť jadrové hlavice. „Včera sa uskutočnil test ďalšieho perspektívneho systému – bezpilotného podmorského zariadenia Poseidón, ktoré je vybavené jadrovou pohonnou jednotkou,“ povedal Putin v televíznom prejave počas návštevy vojenskej nemocnice, ktorá lieči ruských vojakov zranených na Ukrajine. Vyjadril sa tak po tom, ako v nedeľu informoval o teste strely s plochou dráhou letu Burevestnik, ktorá podľa neho má „neobmedzený dolet“.
Ruský vodca v stredu povedal, že „neexistuje spôsob, ako zachytiť“ podmorský dron, ktorý sa podľa neho môže pohybovať rýchlosťou vyššou ako konvenčné ponorky a zasiahnuť ktorýkoľvek kontinent na svete.
Putin sa pochválil novou jadrovou raketou Burevestnik, oznámil úspešný koniec rozhodujúcich testov
Dron sa môže pohybovať v hĺbke viac ako jeden kilometer rýchlosťou až 70 uzlov, pričom zostane nezistiteľný, uviedol zdroj z ruského vojensko-priemyselného komplexu, ktorého citovala ruská štátna tlačová agentúra TASS. Dron je schopný niesť jadrovú hlavicu do dvoch megaton, povedal zdroj agentúre TASS.
Po nedeľňajšom teste strely Burevestnik americký prezident Donald Trump vyzval Putina, aby sa radšej zameral na ukončenie vojny na Ukrajine. „Mal by ukončiť vojnu (na Ukrajine). Vojna, ktorá mala trvať jeden týždeň, je teraz čoskoro vo štvrtom roku. To by mal urobiť namiesto testovania rakiet,“ dodal Trump.