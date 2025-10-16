Trump pred schôdzkou so Zelenským bude hovoriť s Putinom

Hlavnou témou piatkovej schôdzky amerického a ukrajinského prezidenta má byť protivzdušná obrana.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Americký rezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Spojené štáty americké

Americký prezident Donald Trump bude v priebehu štvrtka hovoriť s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Rozprávať sa tak budú deň predtým, ako sa americký líder vo Washingtone stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to Biely dom.

Trump sa v ostatných mesiacoch voči Moskve správa menej priateľsky, prejavuje rastúcu frustráciu z Putina a zároveň vyjadruje súcit s Ukrajinou, ktorá sa od roku 2022 bráni ruskej invázii.

Hlavnými témami na schôdzke Zelenského s Trumpom podľa Kyjeva bude protivzdušná obrana a možnosti vyvíjania väčšieho tlaku na Rusko.

Keďže augustový samit Trumpa s Putinom na Aljaške nepriniesol mierovú dohodu, americký líder v uplynulých dňoch varoval, že by mohol Ukrajine dodať rakety Tomahawk.

Viac k osobe: Donald TrumpVladimir PutinVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: americko-ruské vzťahy ukrajinsko-americké vzťahy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk