Trump pred schôdzkou so Zelenským bude hovoriť s Putinom

Americký prezident Donald Trump bude v priebehu štvrtka hovoriť s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Rozprávať sa tak budú deň predtým, ako sa americký líder vo Washingtone stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to Biely dom.
Trump sa v ostatných mesiacoch voči Moskve správa menej priateľsky, prejavuje rastúcu frustráciu z Putina a zároveň vyjadruje súcit s Ukrajinou, ktorá sa od roku 2022 bráni ruskej invázii.
Hlavnými témami na schôdzke Zelenského s Trumpom podľa Kyjeva bude protivzdušná obrana a možnosti vyvíjania väčšieho tlaku na Rusko.
Trump chce po izraelsko-palestínskej dohode riešiť vojnu na Ukrajine
Keďže augustový samit Trumpa s Putinom na Aljaške nepriniesol mierovú dohodu, americký líder v uplynulých dňoch varoval, že by mohol Ukrajine dodať rakety Tomahawk.